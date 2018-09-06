Foça ilçesinde, her yıl düzenlenen ve bu yılda 11’incisi gerçekleştirilecek "Uluslararası Foça Kültür Sanat ve Balıkçılık Festivali" için geri sayım başladı. 10-11-12 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenen XI. Uluslararası Foça Kültür Sanat ve Balıkçılık Festivali’nde, ilçenin her köşesine yayılan etkinlikler gerçekleştirilecek. Yunanistan ve Makedonya’dan katılacak misafirlerin de yer aldığı; paneller, sergiler, söyleşiler ve konserlerden oluşan festival, onlarca kişiyi buluşturacak.

Tüm vatandaşları festivale davet eden Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, "Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren festivalimiz, yine dolu dolu etkinliklerle, keyif dolu anlar yaşatacak. 11 Eylül Foça’mızın Kurtuluş Günü, Festival coşkumuzu bir kat daha arttıracak. Festivalimiz kapsamında, kültürün, sanatın ve eğlencenin harmanlanmadığı birçok etkinliği halkımızla buluşturacak olmanın heyecanına yaşıyoruz" dedi.

Festivalin açılış konseri ise Ezginin Günlüğü ile başlayacak. 10 Eylül’deki konserde grup, Foça Cumhuriyet Meydanı’nda saat 21.00’de hayranlarıyla buluşacak. Bu konserin yanı sıra Yeni Foça’da da Foça Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu bir konser verecek. Şef Ergin Kayran yönetiminde Foça Belediyesi Yeni Foça Hizmet Binası önünde gerçekleşecek konser, saat yine 21.00’de başlayacak. Kurtuluş günü olan 11 Eylül günü saat 22.00’de ise pop müziği yıldızı Buray’ın konseriyle eğlence tavan yapacak. Foça Demokrasi Meydanı’ndaki konser öncesinde de şovmen Hakan Doğanay ve ekibinin gösterisi de katılımcılara keyifli dakikalar yaşatacak.

Dolu dolu etkinlikler ise 3 gün boyunca devam edecek.