Uluslararası Yörük Türkmen Şöleni için geri sayım

Aliağa Yörükler Derneği tarafından 29 Temmuz Pazar günü Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda düzenlenecek olan Uluslararası Aliağa Yörük Türkmen Şöleninde, Yörük kültürüne ait birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek. Gün boyu sürecek olan şölen saat 11.00’de Demokrasi Meydanı’ndan etkinlik alanına yapılacak olan temsili göç yürüyüşü ile başlayacak. Şölende sahne alacak olan Azerin, Ali Çakar, Fatoş Kadıoğlu ve Dombıra sanatçısı Şemsigül Jakupova Türkmen Yörük ezgileriyle kulakların pasını silecek.

Yoğun ilginin olması beklenen şölene; Aliağa Yörükler Derneği Zeybek Ekibi, Helvacı Spor Kulübü Zeybek Ekibi, Ayrancılar Zeybek Ekibi, Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği, Aliağa Engelsiz Mehteran Ekibi, Bergama Kılıç Kalkan Ekibi, Samsun Yörükler Derneği Okçuluk Ekibi, Ahmetli Köyü Yörük Kültürünü Geliştirme ve Yaşatma Derneği, Eskişehir Hayme Anadolu Bacıları Yörük Türkmen Derneği ve İzmir Yörükler Derneği Halk Oyunları Ekibi gösterileriyle renk katacak. Yurt içinden birçok Yörük Türkmen Derneği’ne ev sahipliği yapacak olan şölene; Azerbaycan, Afganistan, Kırgızistan, Kazakistan, Kırım Tatar, Doğu Türkistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcileri de katılacak. Şölen esnasında katılımcılara geleneksel keşkek ikramı da yapılacak.

Uluslararası Aliağa Yörük Türkmen Şöleni kapsamında 27 Temmuz Cuma günü ‘Türk Dünyası ve Yörük Türkmenler’ konulu panel düzenlenecek. Tüpraş Halk Eğitim Merkezi’nde saat 19.30’da başlayacak olan panele vatandaşlar ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek.

İstanbul Kültür Üniversitesi’nden Kırgız Doçent Dr. Shurubu Kayhan, 9 Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Mustafa Daş ve Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Talas panele konuşmacı olarak katılacak. Panelde Türk Dünyası, Yörük Türkmenler ile Yörük Türkmen Kültüründe Toylar ve Kültürel Faaliyetler konuları ele alınacak.