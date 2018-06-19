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19 Haziran 2018 10:45

Ümit Ülkü Avusturya’da Türkiye’yi temsil etti

Porsche Sports Cup ikinci yarışı 16-17 Haziran tarihlerinde Avusturya’nın Red Bull Ring pistinde gerçekleştirildi.

Ümit Ülkü Avusturya’da Türkiye’yi temsil etti

19 Haziran 2018 10:45

THY Sponsorluğu Porsche 991 GT3 otomobiliyle mücadele eden Milli Sporcu Ümit Ülkü hem sprint hem de endurans yarışlarına katıldı.


Milli Sporcu Ülkü, 39 aracın katıldığı Porsche Sports Cup ilk yarışta dördüncü, ikinci yarışta ise 5. oldu. Türkiye’yi temsil ettiği yarışta THY desteği ile finiş gören Ülkü “Ülkemizi ve bayrağımızı Avrupa’da temsil etmekten gurur duyuyorum. Çalışarak daha güzel başarılar elde edeceğiz. Ülkemizde motor sporlarının gelişmesi için elimizden gelen herşeyi yapmaya hazırız ve bundan mutluluk duyarız” dedi.




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