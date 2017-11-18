Ümit Ülkü’den Naim Süleymanoğlu mesajı

Kariyeri boyunca üç olimpiyat altın madalyası, yedi Dünya şampiyonluğu ve altı Avrupa şampiyonluğu kazanan, spor hayatı boyunca 46 kez dünya rekoru kıran Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Müstakil Sanayici İşadamları Derneği İzmir Şube Başkanı ve aynı zamanda Milli Pilot Ümit Ülkü de, Süleymanoğlu’nun Türk halkının olduğu kadar bütün dünyada spor camiasının gönlünü kazanan başarılı bir sporcu olduğunu söyledi.

Ülkü, “Türkiye’ye olimpiyat oyunları tarihinde güreş dışındaki ilk altın madalyasını kazandıran Süleymanoğlu, hepimizin kalbini kazandı, gururumuz oldu. Ülkemizi başarıyla temsil eden sporcumuzu her zaman saygıyla anacağız” diye konuştu.