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18 Kasım 2017 17:52

Ümit Ülkü’den Naim Süleymanoğlu mesajı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, dünya dünya rekoru kıran milli sporcu Naim Süleymanoğlu’nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Türk sporu büyük bir değerini kaybetti” dedi.

Ümit Ülkü’den Naim Süleymanoğlu mesajı

18 Kasım 2017 17:52


Kariyeri boyunca üç olimpiyat altın madalyası, yedi Dünya şampiyonluğu ve altı Avrupa şampiyonluğu kazanan, spor hayatı boyunca 46 kez dünya rekoru kıran Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Müstakil Sanayici İşadamları Derneği İzmir Şube Başkanı ve aynı zamanda Milli Pilot Ümit Ülkü de, Süleymanoğlu’nun Türk halkının olduğu kadar bütün dünyada spor camiasının gönlünü kazanan başarılı bir sporcu olduğunu söyledi.


Ülkü, “Türkiye’ye olimpiyat oyunları tarihinde güreş dışındaki ilk altın madalyasını kazandıran Süleymanoğlu, hepimizin kalbini kazandı, gururumuz oldu. Ülkemizi başarıyla temsil eden sporcumuzu her zaman saygıyla anacağız” diye konuştu.




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