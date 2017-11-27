Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 12:55

Ümit Ülkü’den şampiyonluk rekoru

Milli Pilot Ümit Ülkü, nefes kesen 2017 Türkiye Pist Şampiyonasında tüm rakiplerini geride bırakarak 10.

Ümit Ülkü’den şampiyonluk rekoru

27 Kasım 2017 12:55

kez Türkiye şampiyonu oldu.


İzmir’de düzenlenen 2017 Türkiye Pist Şampiyonasında final heyecanı yaşandı. İzmirlilerin büyük ilgi gösterdiği yarışlarda heyecan fırtınası esti. Şampiyonada Süper Grup, Maxi Grup ile Opel Corsa OPC Cup ve TOSFED Yıldızını Arıyor yarışlarında pilotlar en iyi performanslarını sergiledi.


Ülkü Motorsporları Takım Kaptanı Ümit Ülkü, 2017 Türkiye Pist Şampiyonası Maxi Grup’ta matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan ederek start aldı. Nissan GT-R Nismo GT3 model aracıyla yarışan Ülkü, ilk seride fren kilitlenmesi yaşadı. Ülkü, ikinci seriyi de başarıyla tamamlayıp Türkiye Şampiyonluğu’nu ilan etmiş oldu.


Bugüne kadar ikisi tırmanma, 7’si pist olmak üzere tam 9 kez Türkiye Şampiyonu olan Ülkü, elde ettiği dereceyle 10. kez şampiyon oldu. Ülkü’nün şampiyonluğu izleyicilerden büyük alkış aldı. Ümit Ülkü aynı gün düzenlenen Opel Corsa OPC Cup yarışı ikinci ayağında da birinci oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
14
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç