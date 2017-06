Umut Ceylan davasında yargılamaya devam edildi

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Karabağlar ilçesinde 5 yıl önce parkta oynadığı sırada vücuduna isabet eden kurşun nedeniyle ölen 6 yaşındaki Umut Ceylan’ın davasında müebbet hapis cezası alan sanık Can Kayı’nın tahliyesine karar vermişti. Kararın ardından İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen üçüncü duruşmaya, tutuksuz yargılanan Can Kayı, sanığın avukatı Seyit Ahmet Akyüz, ölen Umut Ceylan’ın ailesinin avukatı Özge Eşsizhan Yavuz ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy katıldı. Heyet değişikliği nedeni ile ilgili eski zabıtlar mahkeme başkanı tarafından okunurken, sanık Can Kayı’nın o dönemde kullandığı cep telefonu hattının, olay ve sonrasındaki günde tüm görüşme ile mesajlaşma detaylarının ve sinyal noktaları ile baz istasyonu bilgilerinin Bilgi Teknolojileri Kurumundan (BTK) CD içerisinde gönderilmiş olduğu ve buna ilişkin bilirkişi raporunun dosyaya konulduğu belirtildi. Sanık Kayı’nın avukatı Akyüz ile Umut Ceylan ailesinin avukatı Yavuz, bilirkişi raporunun inceledikten sonra beyanda bulunmak üzere süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, taraf avukatlarına bilirkişi raporunu inceleyip beyanda bulunmaları için süre verilmesini kararlaştırarak duruşmayı eylül ayına erteledi.

Olayın geçmişi

Rastgele açılan ateş sonucu 27 Ağustos 2012 tarihinde, Karabağlar ilçesinde bir parkta beline kurşun isabet etmesiyle ağır yaralanan 6 yaşındaki Umut Ceylan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Yapılan balistik incelemede çocuğun ölümüne neden olan kurşunun, olayın ardından başka bir suç kapsamında tutuklanarak cezaevine konulan, ’Uyuşturucu kullanma, yaralama, hırsızlık’ gibi çeşitli suçlardan kaydı bulunan Can Kayı’dan ele geçirilen silahtan atıldığı belirlendi. Sanık Can Kayı, yargılama sürecinde bu suçtan tahliye edilmiş; ancak başka bir suçtan cezası olduğu için cezaevinden çıkamamıştı. 4 yıl önce son görülen duruşmada, ’Çocuğu ya da beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi öldürmek’ suçlamasıyla mahkeme heyeti, sanık Can Kayı’yı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum etti. Ardından ceza, olası kasıt sebebiyle ömür boyu hapse çevrildi. Karar, mahkeme heyeti tarafından oy çokluğuyla alındı. Cumhuriyet Savcısı Fatih Genç ile sanığın avukatı Ersin Gülsoy, Seyit Ahmet Akyüz, kararın temyizi için Yargıtay’a başvurdu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Can Kayı’yı Umut Ceylan’ı öldürme davasında tahliye etti. Ancak Kayı, başka suçtan hükümlü olduğu için tahliye edilmedi. Kayı, hükümlü olduğu Aydın E Tipi Cezaevinden de geçtiğimiz günlerde yattığı cezasını tamamlayıp tahliye oldu.