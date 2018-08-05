Umut sürüsü

Aydın ailesi, Büyükşehir’in verdiği üç koyun ve bir koç ile başladıkları üreticilikte 22 hayvanlık sürüye ulaştı.

Yerelde kalkınma stratejisi doğrultusunda tarıma yönelik destekleme projelerini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dağıttığı küçükbaş hayvanlar, ekonomik sıkıntı içindeki üreticiler için adeta "can simidi" oldu. 2015 yılından itibaren dağıtılmaya başlanan küçükbaş hayvanlar, hızla çoğalarak "umut sürülerine" dönüştü. Çok istemelerine rağmen imkansızlıklardan dolayı bir türlü küçükbaş hayvan alamayan, daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu önemli desteğinden yararlanan Kirazlı Hatice-Güngör Aydın çifti, bu konuda çok güzel bir örnek oldu. 2016 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden aldıkları eğitimin ardından, yine Büyükşehir’in dağıtımıyla hayallerindeki üç koyun ve bir koça kavuşan Aydın çifti, şimdi geçimlerini sağlayan 22 hayvanlık bir sürünün sahibi. Hayvanların kendilerine teslim edildiği günü hiç unutmadıklarını söyleyen Hatice Aydın, “O kadar çok şanslıydık ki, bize hediye edilen hayvanlar gebeydi. 3-4 ay sonra ilk yavrularımızı kucağımıza aldık. Sürünün büyüme serüveni böyle başladı. Biz de verilen hayvanlara aynı çocuklarımıza bakar gibi baktık” dedi.

Bir sürü destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği küçükbaş hayvanların bereketiyle geldiğine inandıklarını belirten Güngör Aydın ise şunları söyledi: "2 senede aldığımız doğumlarla birlikte hayvan sayımızı 22’ye ulaştırdık. Üretimine başlamaya cesaret edemediğimiz, paramızın yetmediği bir anda Aziz Başkan bize el uzattı, şimdi sürü sahibiyiz. Bu sürü sadece Aziz Başkanımızın verdiği destekle oluştu. Üstüne parayla ne koyun ne de koç aldık. Bir destekle hem gelirimiz oldu hem de geleceğe güvenle bakmaya başladık."

11 bini aştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırsalda ve dağ köylerinde küçükbaş hayvancılığı desteklemek amacıyla başladığı projenin startını, 2015 yılında Kınık Poyracık’taki 80 üreticiye 306 adet kıvırcık koyun-koç, Sakız koyunu, Tahirova cinsi koyun-koç ve keçi dağıtarak vermişti. Hayata geçirilen proje kapsamında Bayındır, Bergama, Beydağ, Karabu run, Kınık, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire ve Urla ilçelerinde 2 bin 113 üreticiye toplam 8 bin 202 küçükbaş hayvan dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ekonomik olarak dezavantajlı köylerde alternatif gelir kaynaklarını desteklemeye ve yaygınlaştırmaya devam ediyor. Halkın "umut sürüsü" adını verdiği küçükbaş hayvanların sayısı, yeni doğumlarla birlikte 11 bini aştı.