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25 Temmuz 2018 10:01

UNESCO kenti Efes, ziyarette yine ilk 6 ayda birinci sırada

Türkiye’nin en çok tercih edilen illerin başında gelen İzmir, tarihi ve turistlik alanlarıyla dikkatleri üzerine çekerken, bu kentteki müze ve ören yerlerini yılın ilk altı ayında 1 milyonun üzerinde kişi ziyaret etti.

UNESCO kenti Efes, ziyarette yine ilk 6 ayda birinci sırada

25 Temmuz 2018 10:01

2018 yılının ilk yarısında en çok ziyaret edilen yer 602 bin 444 kişiyle UNESCO mekanı Efes Antik Kenti oldu.


İzmir’deki müze ve ören yerleri, yılın ilk 6 ayında ziyaretçi akınına uğradı. 2018 yılının ilk altı ayında müze ve ören yerlerini ziyaretçi sayısı 1 milyon kişiyi rahat bir şekilde aştı. 2018 yılının ilk altı aylık verilerine göre yüzde 43,86’lık artış gözlenirken, Efes birinciliği kaptırmadı.


2018 yılının ilk 6 aylık diliminde en fazla müzeleri ziyaret edilen ay 254 bin 28 kişi ile Nisan ayı olurken, en düşük ziyaretçi sayısı 85 bin 251 kişi ile Şubat ayı oldu. En fazla ziyaret edilen mekanlar incelendiğinde, yılın ilk ayında 602 bin 444 kişiyle UNESCO listesinde yer alan Efes Antik Kenti ön plana çıktı. Efes Antik Kenti’ni 2016 yılında toplamda 415 bin 560 kişi, 2017 yılında ise 373 bin 160 kişinin ziyaret ettiği gözlenirken, il genelinde sayıların artması sevindirici bulundu.


Müzeler sıralamasında Efes Antik Kenti’ni 69 bin 227 kişi ile Akrapol Müzesi izlerken, üçüncü sırada 68 bin 121 kişi ile Atatürk Müzesi seyretti.




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