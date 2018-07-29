Üniversite öğrencilerinden İzmir’e "A+" notu

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından 81 ilde yapılan “Öğrenci Dostu Şehirler” araştırmasında İzmir, öğrencilerin beklentilerini üst düzeyde karşılayan “A Plus” seviyesinde değerlendirildi.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yapılan ve Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin üniversite deneyimleri hakkında geniş bir bakış açısı sunan "Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırmasına" (TÜMA) İzmir damgasını vurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından "üniversite şehri olma" yolunda gerçekleştirilen uygulamaların da önemli etkisiyle İzmir, 81 ildeki üniversite öğrencilerinin katıldığı Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri (ÖDÜŞ) araştırmasında, &o uml;ğrencilerin beklentilerini en yüksek düzeyde karşılayan “A Plus Üniversite Şehri" unvanını aldı.

A Plus: Çok yüksek memnuniyet

Türkiye’de lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin deneyimlerini ve memnuniyetlerini anlama amacıyla hazırlanan ÖDÜŞ 2018 Raporu yayımlandı. Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından kurulan Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) da, Türkiye Üniversite Öğrenci Memnuniyeti Araştırması kapsamında Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri’ni araştırdı. Araştırma verileri, 81 ildeki 109 devlet ve 63 vakıf olmak üzere 172 üniversitede öğrenim gören 26 bin 513 öğrenciden elde edildi. Araştırmada şe hirlerin ulaşım olanakları, şehirde kendini güvende hissetme, eğlence-kültür-sanat, spor, esnafla ilişkiler, öğrencilere karşı halkın tutumu, gezi, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler ve sağlık sorunlarının çözümü gibi konularda öğrencilerin öğrenim gördükleri şehre ilişkin memnuniyetleri ölçüldü.

Şehirlerin notları “Çok Yüksek Memnuniyet Hissedilen Şehirler”, “Yüksek Memnuniyet Hissedilen Şehirler ”, “Memnuniyet Hissedilen Şehirler”, “Memnuniyeti Tam Sağlayamayan Şehirler”, “Memnuniyetin Düşük Olduğu Memnuniyetsizliği Gideremeyen Şehirler”, “Memnuniyetsizliğin Yüksek Olduğu Şehirler” başlıkları altında "A+", "A", "B", "C", "D" ve "FF" harf puanlarıyla belirlendi. A+ (A Plus) seçilen 5 şehir sırasıyla Antalya, İzmir, Eskişehir, Edi rne ve Muğla oldu.

Ulaşımda 90 dakika avantajı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir’i üniversite kenti yapma çalışmaları, öğrencilerden tam not aldı. Peki öğrenciler neden İzmir’i seçti? İşte ana başlıklar:

Modern bir şehir olan İzmir, bu özelliğini yaşam tarzına da yansıtıyor. Özellikle öğrencilerin ulaşım konusunda çok rahat ettiği bir yer İzmir. Ulaşımda "tek biletle 90 dakika ücretsiz seyahat" uygulamasının sadece İzmir’de olması, özellikle öğrenciler için çok büyük bir avantaj. İzmir’de gençler, Büyükşehir Belediyesi’nin birbirinden renkli kültür-sanat etkinlikleriyle keyifli ve kaliteyi zaman geçirebiliyor. Şehre yeni gelen üniversite öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi’nin oluşturduğu ekipler tarafından Otogar’dan karşılanıp bilgilendi riliyor ve okullarına, yurtlarına ulaşmaları sağlanıyor. Üniversiteli gençler, Büyükşehir’in sosyal projelerinde aktif rol alarak halkla daha kolay kaynaşıyor; sosyal sorumluluk üstleniyor. Ama hepsinden önemlisi, İzmir’in hoşgörü iklimi.