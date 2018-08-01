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01 Ağustos 2018 11:52

Üniversite öğrencilerine modern yurt

Karşıyaka Belediyesi’nin İzmir dışından gelen üniversite öğrencileri için hizmete sunduğu Türkan Saylan Kız Öğrenci Konukevi’nde yeni dönem kayıtları başladı.

Üniversite öğrencilerine modern yurt

01 Ağustos 2018 11:52

Üniversiteli genç kızlar kaliteli, konforlu ve güvenli barınma hizmetinden ekonomik fiyatlarla yararlanabilecek.


Karşıyaka Belediyesi’nin, ülkenin dört bir yanındaki şehirlerden üniversite eğitimi için İzmir’e gelen kız öğrencilere yuva sıcaklığında, ekonomik ve güvenli barınma imkanı sağlamak amacıyla kurduğu Türkan Saylan Kız Öğrenci Konukevi, yeni sakinlerini bekliyor. Belediye İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesindeki tesiste 2018-2019 dönemi için kayıtlar başladı.



Güvenli, konforlu, ekonomik


Zübeyde Hanım Mahallesi’nde yer alan 5 katlı konukevinde, 2’şer kişilik 24 oda ile hizmet veriliyor. Öğrenciler bilgisayarlı etüt odaları, yemekhane, çamaşırhane, dinlenme odası ve internet olanaklarından yararlanabiliyor. Isınmanın doğalgazlı merkezi sistem ile sağlandığı tesiste, revir ve sığınak da bulunuyor. Yurt sakinleri 24 saat güvenlikle korunuyor. Oldukça ekonomik fiyatlarla barınma imkanı sunan tesise, 0232 361 11 82 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.



Eğitime tam destek


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Okul öncesinden üniversiteye kadar eğitimin her aşamasında çocuk ve gençlerimizin yanındayız. Evlatlarımızın ekonomik sorunlar nedeniyle sıkıntıya ve yanlışa düşmeden eğitimlerini tamamlayabilmesi için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Türkan Saylan Kız Öğrenci Konukevimiz de günümüzün giderek zorlaşan şartlarında gençlerimiz için hem güvenli hem de ekonomik bir çözüm olarak hizmet veriyor. Atatürk’e ve Cumhuriyet değerlerine bağlı aydınlık nesiller için eğitime desteğimiz sürecek” dedi.




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