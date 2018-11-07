Üniversite öğrencilerinin topladığı kitaplar Ağrı'ya gönderilecek

İzmir'in Çeşme ilçesinde, üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk projesine destek olan Çeşme Kent Konseyi'nin bağışladığı kitaplar Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine gönderileceği öğrenildi.

Ege Üniversitesi'ne bağlı Çeşme Otelcilik ve Turizm Yüksek Okulu Turizm Rehberliği'nde eğitim gören; Melek Özcan, Cingis İslam Bilgiç ve Alper Gün, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki İkizgeçe Ortaokulu'na kitap göndermek için kampanya başlattı.

Kampanyaları ile ilgili olarak Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal ile de görüşen üniversite öğrencileri, kitap bağışında bulunmasını istedi. Öğrencilerin isteklerini yerine getiren Çeşme Kent Konseyi Başkanı Önal, çok sayıda kitabı öğrencilere teslim etti. Önal, kent konseyi olarak, öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine destek olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Her zaman yanınızdayız" dedi.

Çeşme Kent Konseyi'nde Ömer Önal'dan kitapları teslim alan öğrenciler, sosyal sorumluluk projelerine destek olmasından dolayı da teşekkür etti. Öğrenciler, kampanyalarının devam ettiğini belirterek, toplayacakları tüm kitapları İkizgeçe Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilerin yararlanabilmesi için göndereceklerini ifade etti.