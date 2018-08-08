Üniversite Tercih Fuarı başladı

İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 140 üniversitenin katıldığı fuarda öğrenciler, yetkililerle yüz yüze görüşme imkanı buluyor.

İzmir Tepekula Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşen Üniversite Tercih Fuarı’nda öğrencilere, çift anadal, yandal, yatay ve dikey geçiş, taban puanları, tercih, sıralama ve üniversite eğitimiyle ilgili detaylı bilgiler verildi. Fuara, öğrenciler ve aileleri de büyük bir ilgi gösterdi. Anadolu Üniversitesi İletişim Koordinatörü Çetin Polat ile beraberindeki üniversite personeli, Anadolu Üniversitesinde eğitim görmek isteyen öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Tek amaç faydalı olmak

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla tercih dönemine giren öğrencileri bilgilendirmek amacıyla fuara katılan Anadolu Üniversitesi Koordinatörü Çetin Polat, "Üniversiteye yerleşmeye çalışan öğrencilerimize yardımcı olmak için burada toplandık. Herkese faydalı olmamız tek gayemiz’" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin Anadolu Üniversitesinde öğrencilere büyük imkanlar tanındığının altını çizen Polat, "Anadolu Üniversitesi; sosyal, ekonomik, eğitim, öğretim imkanları olarak Türkiye’de önde gelen üniversitelerden biridir. Üniversitemizi seçen öğrencilerimiz buraya geldiklerinde en güzel fırsatları, eğitimleri alacaklar" dedi.

Öğrenci şehri Eskişehir

Her alanda teknik bir alt yapı ve üst yapıya sahip olduklarını ifade eden Koordinatör Polat, "Güncel ve yeterli bilgiye ulaşma konusunda en iyi üniversiteyiz. Bir akademisyen olarak bunu garanti ediyorum. Yeter ki öğrenciler bizim imkanlarımızdan faydalanmak istesinler. Opera, müzik, tıp ve eğitim alanında olanaklarımız oldukça yeterli. Bir öğrenci için en iyi yer burası" şeklinde konuştu.

Üniversitenin yanı sıra okulun bulunduğu Eskişehir’e de övgüler yağdıran Polat, "Eskişehir bizim göz bebeğimiz. Şimdi yeni gözbebeğimiz olarak Eskişehir Üniversitesini de açıyoruz. Tam bir öğrenci şehri olan Eskişehir’in her kesimi kampusü barındırıyor. Dışarı çıksanız bile kendinizi kampüsün içinde buluyorsunuz" diye konuştu.