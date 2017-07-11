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11 Temmuz 2017 10:15

Üniversite tercih günleri Buca’da başlıyor

Buca Belediyesi öğrencilerin üniversite tercihlerini belirlemede destek olmak amacıyla “Üniversite Tercih Günleri” düzenliyor.

Üniversite tercih günleri Buca’da başlıyor

11 Temmuz 2017 10:15

Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi ve Çamlıkule Semt Evi’nde rehberlik ve psikolojik danışmanlar eşliğinde düzenlenecek tercih günlerinden tüm Bucalı üniversite adayları yararlanabilecek. Öğrencilerin gelecekleri için atacağı büyük adımda yol gösterecek olan destek programı 11 Temmuz’da başlayıp 22 Temmuz’a kadar devam edecek.


Buca Belediyesi’nin ailelerin eğitim giderlerine destek olmak amacıyla projelendirip, yılda 1000 öğrenciye ücretsiz ders desteği verdiği Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi (BEM) ve Çamlıkule Semt Evi’nde “Üniversite Tercih Günleri” düzenliyor.


Belediye’nin açtığı ücretsiz ders desteği programından yararlanan öğrencilerin yanı sıra Bucalı tüm üniversite adaylarının başvurabileceği destek programı 11 Temmuz’da başlayacak. Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi ile Çamlıkule Semt Evi’nde açılacak olan “Üniversite Tercih Günleri” programı ile öğrencilerin doğru ve bilinçli tercih yapabilmesi amaçlanıyor.


Rehberlik ve psikolojik danışmanlar eşliğinde verilecek olan hizmet 11 Temmuz- 26 Temmuz tarihleri arasında 13.30- 17.00 saatlerinde verilecek.




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