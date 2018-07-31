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31 Temmuz 2018 11:11

Üniversite tercih heyecanı başladı

Öğrencilerin üniversite hayatları için dönüm noktası olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı.

Üniversite tercih heyecanı başladı

31 Temmuz 2018 11:11

Sınavı kazanan adaylar, 7 Ağustos-14 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihinde bulunacak.


Yaşar Üniversitesi de düzenlediği ‘Tercih Danışmanlığı’ günleriyle adaylara danışmanlık hizmeti verecek. Bornova Selçuk Yaşar Kampüsü’nde rehber öğretmenler tarafından gerçekleştirilen ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetinin yanı sıra adaylar, ‘0232 570 71 72’ ya da ‘aday.yasar.edu.tr’ iletişim adreslerinden de bilgi alabiliyor.


14 Ağustos Salı tarihine kadar hafta sonları da dahil olmak üzere gerçekleştirilecek tercih danışmanlığı günlerinde adaylar ayrıca sınıflarda lisans bölümleri ile ön lisans programları hakkında da detaylı bilgi alabilecek.



“Seveceğiniz mesleği seçin”


Tercih günleri kapsamında 7 Ağustos Perşembe günü de üniversite adaylarıyla buluşacak olan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Dinçer, “Adaylar yeteneklerini ve isteklerini bilip, bu doğrultuda adımlar atmalı. Öncelikle kendi yetenekleri çerçevesinde mutlu olacakları bir alanı seçmeliler. Sonradan pişmanlık duyacakları, çalışmak istemedikleri meslek alanlarını tercih etmesinler” dedi.




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