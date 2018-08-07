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07 Ağustos 2018 11:33

Üniversite yolunda ‘tercih’ desteği

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puan sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih telaşı yaşayan öğrencilere Karşıyaka Belediyesi’nden destek geldi.

Üniversite yolunda ‘tercih’ desteği

07 Ağustos 2018 11:33

İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi, öğrencilerin doğru ve bilinçli tercih yapabilmesini sağlamak amacıyla, ‘Üniversite Tercih Günleri’ni başlattı.



Ücretsiz kurslarıyla eğitimde fırsat eşitliği sağlayan Karşıyaka Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi, sınavların ardından da öğrencilere desteğini sürdürüyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na giren öğrenciler, 7-14 Ağustos tarihleri arasındaki tercih dönemi boyunca, merkezden ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilecek. Bugün itibariyle başlayan ‘Üniversite Tercih Günleri’ kapsamında, uzman rehberlik kadrosu ve bilgisayarlı tercih robotu ile öğrencilere destek sağlanacak.



Randevu alınacak


Üniversite adayının aldığı puan ve hedefleri doğrultusunda, yerleşebilecekleri okul ve bölümler değerlendirilecek. Bahçelievler Katlı Pazaryeri binasında bulunan merkezde gerçekleşecek program, 14 Ağustos’a kadar, hafta sonu hariç her gün 09.00 ile 16.30 saatleri arasında devam edecek. Sınırlama olmaksızın tüm öğrencilerin yararlanabileceği hizmet için 0232 365 25 94 numaralı telefondan randevu alınabilecek.



“Tüm öğrencilere kapımız açık”


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Gençlerimizin, gelecekleri için büyük önem taşıyan üniversite yolunda doğru tercihler yapabilmesi adına ‘Üniversite Tercih Günleri’ni başlattık. Çocuklarımızın puan ve hedefleri ölçüsünde en iyi okullara yerleşebilmeleri, hayallerine kavuşabilmeleri için destekçi olacağız. İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi öğrencisi ya da Karşıyakalı olmaksızın, uzman yardımına ihtiyaç duyan tüm öğrencilere kapımız açık” dedi.




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