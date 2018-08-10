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10 Ağustos 2018 11:59

Üniversiteli adaylarına tercih uyarısı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteleri adayları en doğru tercih için araştırmaya koyulurken, Eğitim Uzmanı Elçin Tün, ailelerin çocuklarını yanlış tercihlere yönlendirmesinden sakınmaları gerektiğini belirtti.

Üniversiteli adaylarına tercih uyarısı

10 Ağustos 2018 11:59


Üniversite tercihleri devam ederken, adayları da tercih heyecanı sardı. Elçin Tün Eğitim Kurumları Kurucusu Elçin Tün, üniversite tercihi yapmaya hazırlanan öğrencilere doğru tercih yapmaları konusunda önerilerde bulundu. Velilere de çağrı yapan Tün, "Veliler saygın meslek kavramını oluşturmuşlar; ama öyle bir kavram yok. Bu sebeple de hukuk ve tıp bölümlerini revaçta görüyorlar. Meslekleri çocuklara denetmemiz sebebiyle çocuklar tercih yaparken hangisinde başarılı olacaklarını anlayamıyorlar. Çocuklarımıza meslekleri tanımaları için yöntemler buluyoruz, meslekleri tanımaları için yardım ediyoruz ya da o mesleklerdeki insanlarla görüştürüyoruz. Sonra da meslekleri tanıtıyoruz. Ama çocuk meslek seçerken birinci olarak puanı, sıralamayı bir kenara koyup hayatta ne yapmak istediğini öğrenmemiz gerekiyor. Mesela aşırı duygusal ve duygularını kontrol edemeyen bir kişi doktorluk yapamaz çünkü her ölümden sonra ağlar. Bu da bütün hayatının depresyonla geçmesi demektir" dedi.


Öğrenciyi en iyi tanıyan kişinin öğretmen olduğunu ifade eden Tün, şöyle devam etti:


"Öğretmenlik stand up’tır. Cem Yılmaz çıkar konuşur, karşısındaki herkes güler. Kimse not almaz; ama herkes öğreniyor. Eğlenceli anlatıyor; çünkü sahnede. Bu tip öğrencilere de öğretmen olsun diyoruz. Yönetici olmanın esası en çok bağıran olmaktır. Öğretmenler olarak biz öğrencilerimizin 12 yıllık eğitim hayatlarında meslek tanıtımlarına önem vermeliyiz. Avrupa’da böyle. Öğrenciler hakkında eğitim hayatının her döneminde dosyalar hazırlıyoruz ve çocukların özel yeteneklerine önem veriyoruz; çünkü biz ortalama 8 saatimizi çocuklarla geçiriyoruz. Kimse öğrencileri bir öğretmenden iyi tanıyamaz."




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