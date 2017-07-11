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11 Temmuz 2017 09:56

Üniversiteli genç sporcular Türkiye’yi gururlandırdı

Triatlondan yüzmeye, atletizmden rüzgar sörfüne, kazandıkları başarılarla, gerçekleştirdikleri ilklerle ve kırdıkları rekorlarla Yaşar Üniversitesi öğrencisi sporcular, ülke sporunun ve İzmir’in gururu olmaya devam ediyor.

Üniversiteli genç sporcular Türkiye’yi gururlandırdı

11 Temmuz 2017 09:56

Sporcular, geçtiğimiz hafta da Balkan Şampiyonluğu’ndan Türkiye rekorlarına kadar birçok dereceye imza attı.


Bulgaristan’ın Resu kentinde düzenlenen ETU Triatlon Balkan Şampiyonası’na Yaşar Üniversitesi öğrencileri damga vurdu. Elit Kadınlar kategorisinde yarışan Yaşar Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi İpek Öztosun Balkan Şampiyonu, Elit Erkekler kategorisinde ise İşletme Bölümü öğrencisi Gültigin Er üçüncü oldu. Öztosun, bu derecesiyle 3. kez Balkan Şampiyonluğu’nu kazanırken, bir diğer Yaşar Üniversiteli triatlet Ece Bakıcı da başka bir sporcu yerine kendisine yanlış verilen süre cezasına rağmen 4. olmayı başardı. Bunun yanı sıra İpek Öztosun, Gültigin Er, Esra Nur Gökçek ve Oktay Arıkan’dan oluşan Türkiye Bayrak Takımı da Balkan ikincisi oldu.



2 Türkiye rekoru, 5 altın 1 gümüş madalya


Yaşar Üniversitesi’nin milli yüzücü öğrencileri Emre Sakçı ve Berk Özkul, Türkiye Bireysel Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım seçmesinde toplamda 5 altın, 1 gümüş madalya kazandı. Yüzmede dünya rekoru kıran ilk Türk yüzücü olan Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Emre Sakçı, 50 ve 100 metre kurbağalamada altın madalya kazanıp, Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazanmayı başardı. Sakçı, bu ay sonunda Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılacak Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek. Bugüne kadar çeşitli yaş guruplarında birçok Türkiye rekoru ve uluslararası dereceleri bulunan Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencisi Berk Özkul ise 100 metre kelebekte altın, 50 metre kelebekte ise gümüş madalya kazandı.



Alaçatı’da fulya birinci


Yaşar Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencisi 4 yıl üst üste PWA Dünya Gençler Şampiyonu olan Fulya Ünlü, Türkiye Yelken Federasyonu ve Çeşme Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen Alaçatı Sörf Şenliği’nde, Kadınlar kategorisinde birinciliği kazandı. Dört kategoride gerçekleştirilen yarışlarda, Çağla Kubat Diaz ikinci, Deniz Demirasal ise üçüncü oldu. Kupayı babası Mehmet Ünlü’nün elinden alan Fulya Ünlü, “Rüzgar gerçekten çok güzeldi ve çok keyifli yarışlar ortaya çıktı. Toplam yedi yarış yaptık. Kadınlar yarışımız çok çekişmeli ve heyecanlı geçti. Yarışları birinci olarak bitirdiğim için mutluyum” dedi.



Berfe’den 3 madalya


Balkan ikincisi, Türkiye rekortmeni Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi milli atlet Berfe Sancak da kulübü Bursa Büyükşehir Belediyesi adına katıldığı Turkcell Türkiye Atletizm Süper Ligi’nin Bursa’daki final yarışlarında 100 ile 200 metrede ve 4X400 bayrak yarışında bronz madalya kazandı. Sancak’ın kulübü, sezonu 3. sırada tamamladı. Berfe Sancak, bu yarışmada aldığı sonuçlarla Milli Takıma da seçildi. Sancak, bu hafta sonu Sırbistan’da yapılacak Balkan Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.




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