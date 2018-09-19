Üniversiteli genç sporculardan gurur veren başarılar

Triatlondan yüzmeye, okçuluktan rüzgar sörfüne, kazandıkları başarılarla gerçekleştirdikleri ilklerle ve kırdıkları rekorlarla Yaşar Üniversitesi öğrencisi sporcular, ülkemiz sporunun ve İzmir'in gururu olmaya devam ediyor. Yaşar Üniversitesi öğrencisi sporcular, geçtiğimiz hafta da Dünya İkinciliğinden Avrupa Şampiyonluğuna, Balkan Şampiyonasında ikinci ve üçüncülükten Türkiye rekorlarına kadar birçok dereceye imza attı.

Yaşar Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencisi, Göztepe sporcusu Fulya Ünlü, bu kez de Uluslararası Rüzgar Sörfü Birliği (IFCA) Kadınlar Slalom Dünya Şampiyonasında gümüş madalya kazanarak Türkiye'nin gururu oldu. Ünlü, ilk kez katıldığı ve tecrübeli rakipleriyle mücadele ettiği yarışlarda ikincilik kazanarak büyük başarı elde etti. Ünlü, daha önce de Profesyonel Rüzgar Sörfü Birliği (PWA) Dünya Kupasında da dört kez üst üste gençler dünya şampiyonu olmuştu. Bu başarıyı elde eden ilk Türk kadın sporcu olan Fulya Ünlü, gelecek yıl daha büyük başarılar olduğunu dile getirdi.

Rekorlarla Avrupa Şampiyonu

Yaşar Üniversitesinde başarılı sporcu bursuyla Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü okuyan ve önceki yıl mezun olup eğitimine Dokuz Eylül Üniversitesinde Uluslararası İşletme Yönetimi yüksek lisansı ile devam eden milli yüzücü Anıl Akbıyıklı da Slovenya'nın Kranj kentinde yapılan Masterlar Avrupa Yüzme Şampiyonasında 25-29 Yaş kategorisinde 50 metre sırtüstü branşında 27.07'lik derecesiyle Türkiye rekoru da kırarak Avrupa Şampiyonu oldu. Akbıyıklı, aynı yarışta, 100 metre serbest ve 100 metre sırtüstü branşlarında ikinci, 200 metre serbestte dördüncü, 50 metre serbestte ise altıncı olmayı başardı. Anıl Akbıyıklı, bu yarışlarda elde ettiği derecelerle 25-29 Yaş kategorisinde dört Türkiye rekorunun da yeni sahibi oldu.

Balkanlar'ı fethettiler

Geçtiğimiz hafta sonu Makedonya'nın Ohrid şehrinde gerçekleştirilen ETU Triatlon Balkan Şampiyonasına Yaşar Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi triatletler damga vurdu. Elit Kadınlar kategorisinde yarışan milli triatletler İpek Öztosun Balkan ikincisi, Ece Bakıcı Calp ise üçüncü oldu. Kariyerlerinde Türkiye ve Balkan şampiyonluklarının yanı sıra birçok ulusal ve uluslararası derece bulunan Öztosun ve Calp, karışık bayrak takımı ile de gümüş madalya kazandı. İpek Öztosun, Ece Bakıcı Calp, Kıvanç Şahinkaya ve Muzaffer Gür'den oluşan karışık bayrak takımı gümüş madalyanın sahibi oldu.

Takımıyla Türkiye Şampiyonu

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi İzmir Büyükşehir Belediyespor sporcusu milli okçu Kıvılcım Yavuz da geçtiğimiz hafta sonu Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesislerinde gerçekleşen 2018 Açık Hava Türkiye Şampiyonası ve Kulüpler Türkiye Şampiyonasında takımı ile birlikte bir birincilik bir üçüncülük elde etti. 2018 Açık Hava Türkiye Şampiyonasında kadınlar klasik yay kategorisinde Elifnaz Özen, Aybüke Aktuna ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyespor olarak takım halinde birinciliği, Kulüpler Türkiye Şampiyonasında ise Tuana Uğur ve Aybüke Aktuna ile birlikte bronz madalya kazandı.