Üniversiteli gençler ekonomiye yön verecek

Ekonomideki gelişmelerin öğrenciler tarafından etkin ve uygulamalı olarak takip edilmesi için Yaşar Üniversitesi öğrencileri Ekonomi Topluluğu kurdu. Akademik danışmanlığını Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Durmuş Özdemir’in yaptığı toplulukta öğrencilerin fikir alışverişinde bulunmaları ve önemli ekonomik, sosyo-politik konuları algılamalarını geliştirmeleri hedefleniyor.

Toplulukta öğrencilerin ilgi ve uğraşılarını destekleyerek geliştirmelerine yönelik faaliyetler düzenleneceğini belirten Prof. Dr. Durmuş Özdemir, “Ekonomi Topluluğu, öğrencileri alanında tanınmış akademisyenler ve uzman kişilerle buluşturacak ve onların bilgilerinden öğrencilerin yararlanmalarına katkı koyacak. Ayrıca, topluluk, akademik fırsatları destekleme ve teşvik etmenin yanı sıra, mezun olacak öğrencilerle de kariyer alanında bilgi ve deneyimleri paylaşacak” dedi. Özdemir, topluluğun güncel ekonomik bilgilerin paylaşıldığı ve geliştirildiği bir platform olacağını da sözlerini ekledi.

Topluluğun kurucusu ve dönem başkanı olan Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Ege Atis de bu alana ilgisi olan tüm öğrencilerin çalışmalara katılabileceğini ifade ederek, “Böylece derslerin dışında uygulama fırsatları oluşturup, sektörün önde gelen isimleriyle arkadaşlarımızı buluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Rektörle buluşma

Ekonomi Topluluğu öğrencileri bölüm başkanı Prof. Dr. Durmuş Özdemir’le birlikte Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Cemali Dinçer’i ziyaret ederek topluluk hakkında bilgi verdi. Daha sonra Rektör Cemali Dinçer tarafından dönemin başarılı geçmesi dileğiyle kutlama pastası kesildi.