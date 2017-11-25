Diğer
Kategoriler
25 Kasım 2017 09:43

Üniversiteli gençler ekonomiye yön verecek

Yaşar Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Ekonomi Topluluğu, ekonomideki gelişmelerin öğrenciler tarafından etkin ve uygulamalı olarak takip edilmesini sağlayacak.

Üniversiteli gençler ekonomiye yön verecek

25 Kasım 2017 09:43


Ekonomideki gelişmelerin öğrenciler tarafından etkin ve uygulamalı olarak takip edilmesi için Yaşar Üniversitesi öğrencileri Ekonomi Topluluğu kurdu. Akademik danışmanlığını Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Durmuş Özdemir’in yaptığı toplulukta öğrencilerin fikir alışverişinde bulunmaları ve önemli ekonomik, sosyo-politik konuları algılamalarını geliştirmeleri hedefleniyor.


Toplulukta öğrencilerin ilgi ve uğraşılarını destekleyerek geliştirmelerine yönelik faaliyetler düzenleneceğini belirten Prof. Dr. Durmuş Özdemir, “Ekonomi Topluluğu, öğrencileri alanında tanınmış akademisyenler ve uzman kişilerle buluşturacak ve onların bilgilerinden öğrencilerin yararlanmalarına katkı koyacak. Ayrıca, topluluk, akademik fırsatları destekleme ve teşvik etmenin yanı sıra, mezun olacak öğrencilerle de kariyer alanında bilgi ve deneyimleri paylaşacak” dedi. Özdemir, topluluğun güncel ekonomik bilgilerin paylaşıldığı ve geliştirildiği bir platform olacağını da sözlerini ekledi.


Topluluğun kurucusu ve dönem başkanı olan Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Ege Atis de bu alana ilgisi olan tüm öğrencilerin çalışmalara katılabileceğini ifade ederek, “Böylece derslerin dışında uygulama fırsatları oluşturup, sektörün önde gelen isimleriyle arkadaşlarımızı buluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.



Rektörle buluşma


Ekonomi Topluluğu öğrencileri bölüm başkanı Prof. Dr. Durmuş Özdemir’le birlikte Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Cemali Dinçer’i ziyaret ederek topluluk hakkında bilgi verdi. Daha sonra Rektör Cemali Dinçer tarafından dönemin başarılı geçmesi dileğiyle kutlama pastası kesildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
19
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    19°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Pazartesi
    15°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç