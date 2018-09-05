Üniversiteli gençlere İzmir Otogarı’nda sıcak karşılama

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçlarına göre, İzmir’deki üniversitelere yerleştirilen öğrencilerden farklı şehirlerde ikamet edenler, kayıt işlemleri için kente gelmeye başladı. Her yıl bu dönemlerde yeni bir yaşama adım atmak üzere İzmir’e gelen binlerce öğrenci, yine Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen bir organizasyonla karşılandı.

3 Eylül Pazartesi gününden bu yana sahada olan "İzmir Gençlere Kucak Açıyor" projesi gönüllüleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte otobüslerden inen gençlere ve ailelerine yardımcı olmak için koşturuyor. Üniversitelere kayıt için İzmir dışından gelen kentin yeni sakinlerinin endişelerini azaltmak ve onlara yardımcı olmak amacıyla başlayan proje kapsamında, öğrenciler kente attıkları ilk adımda sıcak çorba, çay ve poğaça ikramıyla karşılanıyor. Barınma ve kayıt konusundaki soruları yanıtlanan çiçeği burnunda üniversiteliler, ücretsiz servislerle üniversitelerine ulaştırılıyor. Dokuz Eylül ve Katip Çelebi üniversiteleri ile Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde kurulan danışma masalarında üniversiteli öğrencilere okula kayıt ve barınma konularında rehberlik yardımında bulunuluyor. Öğrencilere ayrıca, üniversitenin krokisi bulunan, ulaşım, (metro-otobüs-vapur güzergahları) barınma ve kültürel-sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine yönelik ve sosyal etkinlikler ile ilgili bilgiler içeren broşürler veriliyor. Otogardaki bekleme noktasında ücretsiz wi-fi ve şarj ünitesi gibi hizmetler de sunuluyor.

7 Eylül’e kadar sürecek projeye İzmir Büyükşehir Belediyesi birimlerinin yanı sıra, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı ile ilçesinde kamu üniversitesi bulunan Balçova, Bornova, Buca ve Çiğli belediyelerinin destek verdiği öğrenildi.