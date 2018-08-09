Ünlü basketbolcu Mehmet Okur’un oğlu sünnet oldu

Dr. Evren Işık’ın İzmir’de gerçekleştirdiği operasyonla sünnet olarak erkekliğe ilk adımı attı.

Türk basketbolunun en önemli isimlerinden Mehmet Okur, 8 yaşındaki oğlu Yiğit Mehmet Okur’u sünnet ettirmeye karar verdi. Milli basketbolcu, daha sonra da İzmir’e gelerek Özel Can Hastanesi’nde Op. Dr. Evren Işık ile görüştü. Op.Dr. Işık ile detaylı görüşmeler gerçekleştiren Okur çifti, daha sonra da operasyon için tarih aldı. 8 yaşındaki minik Okur, ardında da sünnet olarak erkekliğe ilk adımı attı. Operasyon öncesi çok heyecanlı olan küçük Okur, sünnet olduğu gün hastaneden sağlıkla taburcu oldu.

"Oldu bitti maşallah"

Op. Dr. Evren Işık, sünnet operasyonlarının mutlaka hastane ortamında, steril koşullarda ve cerrahi uzmanlar tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, Yiğit Mehmet Okur’un sağlığının son derece iyi olduğunu söyledi. Baba Mehmet Okur da güzel haberi, "Oldu da bitti Maşallah" notu ile sosyal medyada duyurdu.