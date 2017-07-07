Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 12:00

Ünlü dizilerde oynayan oyuncu şarkıcılığa adım attı

Ünlü oyuncu Turgay Baydur, oyunculuktan sonra şarkıcılığa da adım atarak yeni bir single ile sektöre giriş yapacak.

Ünlü dizilerde oynayan oyuncu şarkıcılığa adım attı

07 Temmuz 2017 12:00


Medcezir, Kardeş Payı, Kiralık Aşk gibi dizilerde rol alan ekranların sevilen ismi Turgay Baydur, çevresinden gelen yoğun istek üzerine tek parçadan oluşan single yapmaya karar verdi. Kollarını sıvayan Baydur’un, kendi yazdığı şarkıdan oluşan single parçasını yaz sonunda sevenleriyle buluşturacağı bildirildi. Israrlara dayanamadığı için oyunculuğun yanı sıra müzik ile yoluna devam edeceğini belirten Baydur, "Ben de sesimin bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Arkadaşlarım yıllardır albüm çıkarmam için baskı yapardı bana. Sonunda albümü de çıkartıyoruz. İnşallah oyunculuk ve şarkıcılığı bir arada yürütebilirim” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:41
  • Güneş :05:48
  • Öğle :13:27
  • İkindi :17:22
  • Akşam :20:46
  • Yatsı :22:36
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!