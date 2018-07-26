Ünlü Dj Aliağa’da kabin başına geçecek

İzmir’in kuzeyinde yeşille maviyi kucaklaştıran Ağapark’ta, Doğukan Manço ile başlayan plaj partileri serisi Dj Suat Ateşdağlı ve Gökçe Kırgız ikilisiyle devam edecek. Eski ve yeni birçok popüler şarkıya mix yapacak olan Dj Suat Ateşdağlı, eğlencenin nabzını üst seviyeye taşıyacak.

Ağapark’ta kabine başına geçecek olan Ateşdağlı’ya canlı sahne performansı ile popçu Gökçe Kırgız eşlik edecek. ’Son Rötuş’ isimli tekli şarkısı ile dikkatleri üzerine çeken Kırgız, seslendireceği birbirinden güzel şarkıları ile müzikseverleri coşturacak. 29 Temmuz Pazar günü Ağapark’ta gerçekleştirilecek olan konser saat 16.00’da başlayacak.