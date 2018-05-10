Ünlü Karikatürist Varol Yaşaroğlu, Kral Şakir ile Optimum’da

Cartoon Network kanalının ilk yerli çizgi dizisi olan ve izlenme rekorları kıran “KRAL ŞAKİR”in uzun zamandır heyecanla beklenen sinema filmi “KRAL ŞAKİR OYUN ZAMANI” vizyona giriyor. GREYDER KİDS’in ana sponsorluğu’nda ve BKM’nin yapımcılığında çarpıcı bir animasyon filmine dönüşen “Kral Şakir”in İzmir Galası 12 Mayıs Cumartesi günü Optimum’da gerçekleşecek.

Cinemaximum, BKM ve Dev Ajans iş birliğinde düzenlenecek olan galada ünlü karikatürist Varol Yaşaroğlu ve ünlü animasyon kahramanı Kral Şakir 7’den 70’e tüm hayranlarıyla bir araya gelecek.

Türk animasyon karakteri Kral Şakir; yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, yaratıcısı Varol Yaşaroğlu’nun da katıldığı animasyon filminin İzmir galası ile ilk kez Optimum’da miniklerle buluşacak. Vizyona giren filmlerin İzmir galalarına ev sahipliği yapan İzmir Optimum, ilk kez bir animasyon film galasına da ev sahipliği yapmış olacak.

İzmir Optimum’da düzenlenecek olan galada, heyecanla beklenen filmin karakterinin yaratıcısı Varol Yaşaroğlu ve Kral Şakir, film gösterimi öncesi hayranlarının sorularını yanıtlayacak. İzmir Optimum Cinemaximum sinema salonlarında gerçekleştirilen film gösterimi öncesinde düzenlenecek olan söyleşi ile ünlü karikatürist Varol Yaşaroğlu, Kral Şakir’i nasıl oluşturduğunu anlatırken, kahramanımız da fotoğraf çektirmek isteyen sevenleriyle buluşacak.

Kral Şakir de hayranlarını yalnız bırakmayacak ve 12 Mayıs Cumartesi günü hayranlarıyla buluşmak için Optimum’da gerçekleşecek olan İzmir galasında yerini alacak. Saat 16.00’da düzenlenecek olan Kral Şakir söyleşisinin ardından tüm İzmirli sinemaseverler saatler 17.30’u gösterdiğinde Varol Yaşaroğlu ve Kral Şakir’in eşliğinde filmin ilk gösterimini İzmir Optimum Cinemaximum salonlarında izleme şansını yakalayacak.