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14 Mayıs 2018 13:20

Ünlü Karikatürist Yaşaroğlu minik hayranlarıyla

Ünlü animasyon dizisi Kral Şakir’in sinema filminin uyarlayıcısı Varol Yaşaroğlu, ilk filmi “Kral Şakir Oyun Zamanı’nın İzmir Galasında hayranları ile buluştu.

Ünlü Karikatürist Yaşaroğlu minik hayranlarıyla

14 Mayıs 2018 13:20


Yabancı bir televizyon kanalının ilk yerli çizgi dizisi olan ve izlenme rekorları kıran “Kral Şakir”in heyecanla beklenen sinema filmi “Kral Şakir Oyun zamanı”nın uyarlayacısı ünlü karikatürist Varol Yaşaroğlu İzmir Optimum’da sevenleri ile buluştu.



Kral Şakir ve Canan minikleri coşturdu


Greyder Kids’in ana sponsorluğu’nda ve BKM’nin yapımcılığında çarpıcı bir animasyon filmine dönüşen “Kral Şakir”in İzmir Galası BKM ve Dev Ajans iş birliği ile Optimum Cinemaximum sinemalarında gerçekleşti. Dev maskotlar eşliğinde çocuk hayranları ile bir araya gelen ünlü karikatürist, minik hayranları ile tek tek hatıra fotoğraf çektirerek, kitaplarını imzaladı.


İzmir Optimum Cinemaximum sinema salonlarında gerçekleştirilen film gösterimi öncesinde düzenlenen söyleşide yüzlerce hayranı Varol Yaşaroğlu ile tanışma fırsatı buldu. Dev animasyon kahramanları ile miniklere sürpriz yapan ünlü karikatürist, Kral Şakir’i nasıl oluşturduğunu anlatırken, film kahramanları da çocuklarla bol bol poz vererek film galası hatırasını ölümsüzleştirdi.




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