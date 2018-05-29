Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine Öziri’nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra oyuncu arkadaşları Rıza Kocaoğlu, Ayça İnci, Kaan Urgancıoğlu, Timur Acar gibi sinema dünyasının tanıdık isimleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından ünlü oyuncunun cenazesi Işıkkent Mezarlığı’na defnedildi.

Ünlü oyuncu Arda Öziri, geçtiğimiz Pazar günü Ümraniye Tem Otoyolunda geçirdiği motosiklet kazası sonucu Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Son olarak Diriliş dizisinde Göktuğ karakterini canlandıran 39 yaşındaki oyuncu, birçok projede rol aldı.