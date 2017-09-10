Ünlü şarkıcı doğum gününü İzmir’de kutladı

Pop müziğinin sevilen ismi Eylül metin, doğum gününü Alsancak’ta bulunan bir gece kulübünde kutladı. Sevenleriyle bir araya gelen Eylül Metin, başarılı bir ömür geçirmek dileği ile doğum günü pastasının mumlarını söndürdü. Duygu dolu anlar yaşayan Eylül Metin, yeni yaş gününde dostları ile birlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Uzun bir süre sonra müzik sektörüne hızlı bir giriş yapan Eylül Metin, yoğun istek üzerine yeni çıkardığı ’Tay Tay’ adlı parçasını seslendirdi. Çıktığı günden bu yana müzik listelerini alt üst eden ’Tay Tay’ adlı parçaya Eylül Metin’in dostları da eşlik etti. Doğum günün ardından konuklar sabahın ilk ışıklarına müzik eşliğinde dans ederek eğlendi.