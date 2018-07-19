Ünlü tatil merkezi Çeşme bu yılda capcanlı

Seçimler ve sınavlar nedeniyle bu yıl tatile gecikmeli çıkan tatilciler, büyük şehirlerin bunaltıcı ve stresli yaşamından ve yaz sıcağından kurtulmak için sahil beldelerine akarken, tatilcilerin en çok tercih ettiği turizm beldesi yine Çeşme oldu.

Yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarında bile doğal klima etkisi oluşturan esintisi ile ünlü Çeşme, deniz sporu yapmak isteyenler için de ilk tercih edilen yer olma özelliğini koruyor. Sörf ve Kitesurf yapmak isteyenler için ideal rüzgara ve su derinliğine sahip koylar, bu yıl da tıklım tıklım dolarken, Sörf ve Kitesurf eğitimi veren okullarda da her yaşta kişiye deniz sporları eğitimi veriliyor.

Serinliği ile ürperten deniz de var ılık deniz de

İnce kumu ve mavinin her tonunu taşıyan plajlar ise serinlemek isteyen tatilcilerle dolup taşıyor. Üç tarafı denizle çevrili olan Çeşme, Alaçatı Çark Plajı, Delikli Koy, Çatalazmak, Altınkum gibi plajların bulunduğu koylar, insanı ilk girdiğinde ürperten serinliği sahip deniziyle tatilcilerin gözde plajları arasında yer alırken, serin denizi sevmeyen tatilciler de Pırlanta, Çiftlik, Tekke, Kocakarı, Boyalık ve dünyaca ünlü Ilıca plajlarını tercih ediyor

Günübirlik gezi tekneleri ile eğlence ve deniz keyfi

Eğlenceli bir deniz keyfi yaşamak isteyen tatilciler için günübirlik gezi tekneleri iyi bir seçenek olurken, Eşek Adası, Makri Ada, Mercan Adası gibi adaların berrak ve serin koylarında tatilciler yüzmenin tadını çıkarıyor. Gezi teknelerinde gün boyu süren animasyon ise tatilcilerin eğlencenin doruğuna ulaşmalarını sağlıyor.

Alaçatı farklılığını koruyor

Çeşme’nin marka değeri en yüksek mahallesi Alaçatı ise bu yıl da tatilcilerin en gözde yeri olma özelliğini korumaya devam ediyor. Tarih kokan dar sokakları, tarihi taş evleri, Alaçatı’ya gelenlerin ziyaret etmeden ve fotoğraf çektirmeden ayrılmadıkları değirmenleri, cafe, bar ve restoranları ile farklı bir atmosfere sahip olan Alaçatı, Çeşme’ye gelen her tatilcinin uğrak yeri olmayı sürdürüyor. 9 bini aşkın nüfusa sahip Alaçatı Mahallesi’ndeki 400’ü geçen sayısıyla butik oteller ise adeta beş yıldızlı oteller ile rekabet edecek kaliteye ulaşmış durumda. Ünlülerin de vazgeçilmez tercihi olan Alaçatı, akşam saatlerinde başlayan ve gece geç saatlere kadar süren eğlence yaşamı ile tatilcilere keyifli saatler yaşatıyor.

Alışveriş, cafe, restoranlarda alternatif çeşitliliği

Her bütçe için tatil olanağının bulunduğu Çeşme’de, Çeşme ve Çiftlik sahilindeki balık restoranlar, yeni sahil düzenlemesi ile Dalyan mahallesindeki restoranlar çekiciliğini sürdürürken, alışveriş için Çeşme çarşısı ve cafe, restoran ve alışveriş mekanlarını bünyesinde barındıran Çeşme Marina tatilcilerin vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor.