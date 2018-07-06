Ünlü tatil merkezinde hazine arazisi işgaline tepki

Çeşme ilçesinde Boyalık Körfezi manzaralı yamaçta bulunan 322 ada, 17 ve 18 parsellerdeki arazinin Mayıs ayında iş makineleri ile düzeltilmesi duyarlı vatandaşları harekete geçirdi. Arazideki bazı ağaçlar da kesilirken, durumu anlamaya çalışan vatandaşlar arazinin işgal edildiğini ifade ederek durumu Çeşme Kent Konseyi Mahalle ve Muhtarlar Meclisi Başkanı ve Fahrettinpaşa Mahallesi Muhtarı Rasim Özgül’e bildirdi. Vatandaşlardan çok sayıda ihbar ve şikayet alan Rasim Özgül, önce resmi kanallardan bilgi almak istedi. Özgül, 21 Mayıs tarihinde Çeşme Kaymakamlığına yazdığı dilekçe ile durumu bildirdi. Şikayetçi vatandaşların söz konusu parsellerin kime ait olduğu, iş makineleri ile çalışmak için izin alıp almadıkları, mahallenin doğal güzelliğinin neden bozulduğu yönünde bilgi almak istediklerini dilekçesinde belirten Muhtar Özgül, kaymakamlıktan konu hakkında resmi yazı istedi.

Sözleşme ve izin olmaksızın taşınmazlar işgal edilmiştir

Fahrettinpaşa Mahallesi Muhtarı Rasim Özgülün dilekçesine karşılık Milli Emlak Müdürlüğünden gelen cevapta işgal doğrulandı. Belgede, "Söz konusu taşınmazların mülkiyeti hazineye ait olup, iş makineleri ile çalışma yapan şahıs, herhangi bir kira sözleşmesi ve izin olmaksızın taşınmazları işgal etmiştir. Bu nedenle fuzuli işgale 8 Haziran 2018 tarihinde ecrimisil tahakkuk ettirilerek taşınmazların tahliyesi istenilmiştir" ifadeleri yer aldı.

İşgal edilen araziye çok sayıda meyve ağacının dikilmesinin işgalin sürdüğünün açık göstergesi olduğu öne sürülürken, aradan geçen zamana rağmen herhangi bir yaptırım olmaması bölge sahiplerini çileden çıkardı.

Mahalle Muhtarı Özgül, Milli Emlak Müdürlüğü imzalı cevap yazısında işgalin doğrulandığını ifade ederek, şahsın hala tahliye edilmediğini ifade etti. Arazinin rant sağlamak amacıyla işgal edilebileceğini öne süren muhtar Özgül, işgale son verilinceye kadar olayın takipçisi olacağını da sözlerine ekledi.