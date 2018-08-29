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29 Ağustos 2018 12:06

Ünlü tatil merkezinde MOBESE kameraları artırılıyor

İzmir’in en önemli turizm ilçelerinde Çeşme’de, kullanılmakta olan 42 sabit, bir hareketli kameraya, yıl sonuna kadar 31 sabit, dört hareketli kamera daha ilave edilecek.

Ünlü tatil merkezinde MOBESE kameraları artırılıyor

29 Ağustos 2018 12:06


Çeşme ilçesinde, iki etapta kurulan Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) yıl sonuna kadar 3. etapta kurulacak kamera sistemi ile genişleyecek. Çeşme merkezi ile Ilıca ve Alaçatı Mahallerinde kurulu olan MOBESE sisteminde, Çeşme çarşısı girişinde bir hareketli kamera bulunuyor. Ayrıca Çeşme ve Alaçatı otoban giriş ve çıkışlarında bulunan dört adet plaka tanıma sistemi ile izleme yapılıyor.


Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev’in verdiği bilgiye göre, 2018 yılı sonuna kadar üçüncü etap kameraların kurulmasıyla MOBESE sistemi daha da genişleyecek. İlçe Emniyet Müdürü Alev, yıl sonuna kadar 31 sabit kameranın montajının gerçekleştirileceğini ifade ederek, dört hareketli kameranın da Alaçatı Mahallesi’nde yoğunluğun olduğu bölgelere kurulacağını açıkladı.


İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, üç etap kamera sisteminin de devreye girmesiyle toplam 73 sabit ve 5 hareketli kamerayla izleme yapılacağını belirterek, Çeşme’nin huzur ve güveni için her türlü önlemi alarak çalışacaklarını sözlerine ekledi.




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