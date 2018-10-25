Ünlü yüksek çalışma ve kurtarma eğitmeninin ani ölümü

Türkiye'nin ve İzmir'in önde gelen yüksekte çalışma, kurtarma eğitmeni Fatih Devecioğlu, Soma'daki yüksek çalışma eğitimin ardından mesai sonrası ani kalp krizi geçirerek 43 yaşında yaşamını yitirdi.

Uzun yıllar Arama Kurtarma Teşkilatında (AKUT) hizmet veren ve İzmir'in önde gelen yüksekte çalışma, kurtarma eğitmeni olan Fatih Devecioğlu, özel bir şirkete ait rüzgar enerji santrallerinde bakım yapan ekiplerin yüksekte çalışma eğitimleri ve gözetmenliğini yapmak için gittiği Soma'da kalp krizi geçirdi. Mesai sonrası kalp krizi geçiren ünlü eğitmen, 43 yaşında yaşamını yitirdi. Eğitmen Devecioğlu'nun ani ölümü ise herkesi yasa boğdu.

Hayatını yüksek tırmanışa adamıştı

Devecioğlu, Karabağlar'da Muammer Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazede eğitmenin eşi Derya Devecioğlu başta olmak üzere yakınları gözyaşı döktü.

Cenazeye, İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Suat Keten, İşçi Yangın Eğitim Merkezi Müdürü Metin Yiğit, Sivil Savunma Uzmanı İbrahim Ethem Şengün ve Basın Büro Sorumlusu Esat Sungur da katıldı.

Kendi kurmuş olduğu Macera Kulübü'nde de yüksekte çalışma eğitimleri, gezi ve tırmanış organizasyonları düzenleyen Fatih Devecioğlu, 'Oyunda Kal' sloganıyla da yardımseverliğiyle tanınıyordu.