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14 Temmuz 2018 13:01

Ünlüler Alaçatı’nın bu mekanından vazgeçmiyor

İzmir’in en önemli tatil merkezlerinden Alaçatı’da, birbirinden ünlü sanatçılar hemen hemen her gün sahneye çıkarak konser verirken, en kaliteli mekanlarda iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimlerine ev sahipliği yapıyor.

Ünlüler Alaçatı’nın bu mekanından vazgeçmiyor

14 Temmuz 2018 13:01


Çeşme ilçesindeki Alaçatı’da, programları ile tatilcilere unutulmaz geceler yaşatan Disco; iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimlerini mekanda bir araya getiriyor. Sosyete’nin tercih ettiği sanatçıları izlemek için Hakan Sabancı, Derin Mermerci, Şeyma Subaşı Ilıcalı, Murat Boz, Yalın gibi ünlü isimler mekanı tercih eden isimler arasında yer alıyor.


İstanbul gece yaşamının ünlü solistleri Deniz Sipahi, Dicle Olcay, Bengü Beker, Aybüke Albere ve Ayla Balyemez de, Disco’da zengin repertuvarlarıyla tatilcileri coşturuyor. Gece 00.00 da başlayan eğlenceler, gecenin geç saatlerine kadar sürüyor.




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