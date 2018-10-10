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Unutulan nakış sanatları Buca'da canlanıyor

Bucalı kadınların hayatına yeni pencereler aralayan Buca Belediyesi, ilçe genelinde açtığı hobi kurslarında geleneksel değerlere de sahip çıkıyor.


Bucalıların ihtiyaçları doğrultusunda, çağdaş-toplumcu belediyeciliğe örnek çok sayıda projeye imza atan Buca Belediyesi, ilçe genelinde açtığı hobi ve sanat kurslarıyla Bucalıların hayatına sihirli bir dokunuşlar yapıyor.


Bölge sakini kadınların ikinci adresi haline gelen Buca Belediyesi Çamlıkule Semt Evi'nde açılan el nakışı kursu, çeyiz sandıklarındaki nakışlı el sanatlarını yeniden canlandırıp, geleneksel değerlere yeniden hayat veriyor. Kursiyer kadınlar, hem maddi hem de manevi değeri paha biçilemez nakış işleriyle muhteşem eserlere imza atıyor.


Tel kırma, kanaviçe, Antep işi, Türk işi, kurdele nakışı, deri işleme, keçe ve iğne oyası tekniklerini Buca Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerinden en ince ayrıntısıyla öğrenen Bucalı kadınlar, geleneksel bir sanatı öğrenmenin de mutluluğunu yaşıyor.


Haftada 5 gün günde 7 saat eğitim alan kadınlar el emeği göz nuru, ilmek ilmek işledikleri ürünlerini değerini bilenlere satarak aile bütçelerine katkı sağlarken, evlatlarının çeyizlerini geleneksel ürünlerle süsleyebilecek olmanın heyecan ve gururunu taşıyor.

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