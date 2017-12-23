Üreticiler organik ürünleriyle Buca’da buluştu

Üretici ve kooperatiflerin işbirliğiyle belediye önünde organik pazar kurulurken, tamamı yerli üreticiler tarafından katkısız üretilen geleneksel lezzet ve ürünleri Bucalılarla buluşturuldu.

Buca Belediyesi, Yerli Malı Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinlikte Buca’nın köylerinde yetişen organik ürünleri Bucalılar ile buluşturdu. Köylüler, belediye hizmet binası önüne kurulan iyileştirilmiş tarım ürünleri stantlarında yetiştirdikleri ve ürettikleri birbirinden lezzetli ürünlerin satışını yaptı.

Zeytinden yaprak sarmalarına, keşkekten çeşit çeşit reçele kadar yüzlerce ürünün satışa sürüldüğü stantları gezen Buca Belediye Başkan Yardımcısı Murat Işık ve Bucalı vatandaşlar tadına doyulmaz lezzetlerden bol bol alışveriş yaptı.

Dünya Kooperatifçilik Günü etkinliklerinin ikinci bölümü ise Buca Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Buca Belediyesi, Buca Kent Konseyi ve İzmir Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği (Köy-Koop) işbirliği ile düzenlenen “Yerli Malı ve Kooperatifçilik” başlıklı panelde yerel üretimin önemi bir kez daha ortaya kondu. Panele CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Murat Işık ve çok sayıda Bucalı katıldı. Panel öncesi Buca Kent Konseyi tarafından düzenlenen kooperatifçilik konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren Nehir Koç, Begüm Çelebi, Deniz Sipahi, Yağız Demir ve Deniz Berkin Sağer’e ödül ve plaketleri verildi.

Kooperatifçiliğin öneminin derinlemesine işlendiği panelin oturum başkanlığını Köy-Koop İzmir Birliği eski başkanı Muhittin Akbulut üstlenirken, Köy-Koop İzmir Birliği Başkanı Neptün Soyer ve Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı panelin konuşmacılarıydı. Konuşmalarında yerli üretimin teşvik edilerek arttırılmasının ülke ekonomisi ve kalkınmasında büyük öneme sahip olduğunu belirten konuşmacılar, milli bağımsızlığı ve milli olmayı sürdürülmesi için mutlaka kendi kendimizi besleyen ülke konumuna tekrar gelinmesi gerektiğini vurguladı.