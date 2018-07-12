Üreticilere ’Beydağ Barajı’ndan çok su kullanmayın’ uyarısı

Baraj gölünde toplam su varlığının 5 milyon metreküplük seviyesinin altına düşmemesi gerektiğini belirten Küçükmenderes Sulama Birliği Başkanlığına atanan Nadir Kuldal, üreticilere Beydağ Barajı’ndan su vermeye devam ettiklerini ifade ederek bir açıklama yaptı. Kuldal, "Göreve geldiğimde yaklaşık yüzde 13’lük bir sulama suyumuz vardı. Ödemiş Ovasına 1 Haziran tarihi itibarı ile su vermeye başladık. Barajdan çiftçilere 25 günlüğüne söz verilmişken biz cuma günü itibarı ile 44 günü geride bırakmış olacağız. Elimizden geldiğince su vermeye devam edeceğiz ama bizim de baraj gölündeki su miktarına dikkat etmemiz gerekir. Burada bir sistem ve canlı varlığı var. Eğer bunlara dikkat etmeden su vermeye devam edersek, sistemi kirleterek tehlikeye atmış oluruz" dedi.

"Fazla su harcamamalarını istiyoruz"

Ürün çeşitliliğine bakmaksızın çiftçilerden dekar başına 20 TL talep ettiklerini belirten Kuldal, "Suyun hem günlük yaşantımızda, hem de tarımsal faaliyette ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Biz çiftçilerimizden suyumuzu dikkatli kullanmalarını ve gereğinden fazla su harcamamalarını istiyoruz" dedi.

Havaların aniden ısınması nedeniyle suya daha fazla ihtiyaç duyduklarını ifade eden üretici Hasan Bayırlı da, "Bölgemizde 150 bin civarında büyükbaş hayvan var. Bunları duyurabilmek için yeme ihtiyacımız var. Şuan silajlık mısırlar olgunlaşma üstünde ve suya ihtiyacı var. Barajdaki sulama suyunun azaldığını duyuyoruz. Çiftçi arkadaşlarımızdan daha dikkatli olmalarını beklerken, ilgililerin de surunu çözmek adına girişimlerde bulunmasını bekliyoruz" dedi.

"Çiftçiler susuzlukla karşı karşıya"

S.S Kaymakçı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Raşit Tatlı ise çiftçilerin susuz kalma tehlikesi ile karşı karşıya olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Çiftçilerimiz baraj suyunun kesilmesi ile susuzlukla karşı karşıya kalacaklar. Birçok arkadaşımız baraj suyu geldi diye eski sondaj kuyularını gömdü. Şimdi yeni kuyular açılmasına da izin verilmiyor. Yeni sondaj kuyularının açılmasına izin verilmesi gerekir yoksa meyve bahçesi sahibi üreticilerimizle tarımsal faaliyet yapan çiftçilerimiz büyük mağduriyetler yaşayacak."