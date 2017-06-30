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30 Haziran 2017 10:06

Urla Belediyesinin yaz kursları start aldı

Urla Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yaz kursları 12 Eylül Stadındaki törenle başlarken, kurslarda 570 çocuğun eğitim alacağı bildirildi.

Urla Belediyesinin yaz kursları start aldı

30 Haziran 2017 10:06


Urla ilçesinde, okulların tatile girmesinin ardından çocukların boş zamanlarını verimli ve eğlenceli geçirmeleri amacıyla, Urla Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü önderliğinde yapılan kurslarda spor ve sanat alanlarında toplam 570 çocuk eğitimler alacak. Urla’da 7 yaş üzeri çocukların, futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, jimnastik, okçuluk, badminton ve hentbol branşlarında ücretsiz kurslar alacağı ifade edilirken, minikler, bu yaz tatilinde de hem eğlenecek, hem de becerilerini geliştirme olanağı bulacak. Urla Belediyesi, yaz tatilinin başlamasıyla birlikte çocuklar için yıl boyunca devam eden kursların yanı sıra aynı zamanda yaz döneminin de startını verdi. Çocukları geliştirmek amacıyla düzenlenen kursların ilçeye bağlı mahallerde, semt merkezlerinde ve Urla merkezinde yapılacağı kaydedildi.


Kurslara katılacak olan çocuklara yapılan törende formalar dağıtıldı. Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, kursların başlaması nedeniyle başarı dileklerinde bulundu. Başkan Uyar mesajında, çocukların bu ülkenin geleceği olduğunu ifade etti, “Çocuklarımızın iyi yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Yorucu bir eğitim-öğretim yılını geride bıraktılar. Yaz tatillerini hem eğlenceli hem de verimli geçirmeleri adına bir çok kurs açtık. İstiyoruz ki çocuklarımız kendilerine güvensin, kendilerini geliştirsinler, öz güvenleri yüksek olsun” dedi.




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