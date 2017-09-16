Urla’da çini sergisi ve defile

Atatürk Mahallesi Muhtarı Rahime Tekin’in başkanlığını yaptığı Atatürk Mahallesi Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği’nin kahvaltı eşliğinde düzenlediği defile büyük ilgi gördü. Kursiyerlerin bir yıllık emeklerinin sergilendiği etkinlikte, Atatürk Mahallesi Muhtarı Rahime Tekin, “Geçtiğimiz yıl cesur bayanlarımızın dinamikliğinin ve özgüvenlerinin gücüyle mahalle sakinlerinin kaynaşması, aralarındaki iletişimin güçlenmesi, yaratıcılık ve yeteneklerini sergilemeleri için bir defile düzenlemiştik. Geçen senenin başarısı ve sizlerin yoğun ilgisiyle bugün de bu defilenin ikincisi ile karşınızdayız. Her yaşta özgüven sahibi kursiyerlerin cesur yürekliliği, kararlığı ve tabi ki Dikiş Öğretmeni Fatma Yıldız ve Çini Öğretmeni Gönül Karataşoğlu’nun desteğiyle bugün burada karşınızdayız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından kursiyerler tasarladıkları elbiseleri defile ile sundu. Urla Belediyesi Kültür Müdürü Göktuğ Özcan ise defile sonunda kursiyerlere zeytin fidesi hediye etti.