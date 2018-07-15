Urla’da "mavi bayrak" bereketi

Aynı zamanda Urla’nın "mavi bayraklı tek plajı" olarak da dikkat çeken Kum Denizi’ni sadece bir ayda 30 bin kişi ziyaret etti.

Sıcak havalardan bunalan İzmirliler, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenerek 2016 yaz sezonundan itibaren yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanan ve geçen yıl "mavi bayrakla" taçlanan Urla Kum Denizi Plajı’na akın etti. Tatilcilerin yeni gözdesi Urla Kum Denizi Plajı, günübirlik ve ekonomik tatil yapmak isteyenle doldu taştı. Urla Belediyesi tarafından işletilen tesislerden bir ay içinde yaklaşık 30 bin kişi yararlandı.

Rahat, güvenli, keyifli

İzmir Körfezi’ndeki ilk mavi bayraklı plaj olan 1 kilometrelik Kum Denizi Plajı, su oyunları parkı, çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, kafeteryaları, yeşil alanları ve engellilere ilişkin düzenlemeleri ile kentlilerin ve tatilcilerin dikkatini çekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Urla’da, Atatürk Mahallesi Kum Denizi bölgesinde, yaklaşık 65 bin metrekarelik sahil bandında oluşturulan dev rekreasyon alanı "engelsiz" olarak uygulandı. Kum Denizi Plajı’na gelen yaşlı ve engelli tüm vatandaşların suya daha rahat girebilmesi için denize kadar uzanan rampalar yer alıyor. Rahat ve güvenli bir şekilde kullanılabilen plajın içerisinde ayrıca güneşlenme alanları, tam otomatik WC’ler, duş ve soyunma kabinleri, yeme içme birimleri ve 300 araçlık otopark da engelsiz tasarım kriterlerine uygun olarak bulunuyor. Peyzaj düzenlemeleriyle dikkat çeken Urla Kum Denizi Plajı’nda bisiklet yolu ile spor aletleri ve tırmanma iplerinin bulunduğu alanlar mevcut. Ayrıca plaj içerisinde, Türkiye’nin ilk halk plaj kütüphanesi de bulunuyor.