Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 10:28

Urla’da "mavi bayrak" bereketi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenerek hizmete sunulan 1 kilometrelik Urla Kum Denizi Plajı, günübirlik tatilcilerin gözdesi oldu.

Urla’da

15 Temmuz 2018 10:28

Aynı zamanda Urla’nın "mavi bayraklı tek plajı" olarak da dikkat çeken Kum Denizi’ni sadece bir ayda 30 bin kişi ziyaret etti.



Sıcak havalardan bunalan İzmirliler, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenerek 2016 yaz sezonundan itibaren yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanan ve geçen yıl "mavi bayrakla" taçlanan Urla Kum Denizi Plajı’na akın etti. Tatilcilerin yeni gözdesi Urla Kum Denizi Plajı, günübirlik ve ekonomik tatil yapmak isteyenle doldu taştı. Urla Belediyesi tarafından işletilen tesislerden bir ay içinde yaklaşık 30 bin kişi yararlandı.



Rahat, güvenli, keyifli


İzmir Körfezi’ndeki ilk mavi bayraklı plaj olan 1 kilometrelik Kum Denizi Plajı, su oyunları parkı, çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, kafeteryaları, yeşil alanları ve engellilere ilişkin düzenlemeleri ile kentlilerin ve tatilcilerin dikkatini çekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Urla’da, Atatürk Mahallesi Kum Denizi bölgesinde, yaklaşık 65 bin metrekarelik sahil bandında oluşturulan dev rekreasyon alanı "engelsiz" olarak uygulandı. Kum Denizi Plajı’na gelen yaşlı ve engelli tüm vatandaşların suya daha rahat girebilmesi için denize kadar uzanan rampalar yer alıyor. Rahat ve güvenli bir şekilde kullanılabilen plajın içerisinde ayrıca güneşlenme alanları, tam otomatik WC’ler, duş ve soyunma kabinleri, yeme içme birimleri ve 300 araçlık otopark da engelsiz tasarım kriterlerine uygun olarak bulunuyor. Peyzaj düzenlemeleriyle dikkat çeken Urla Kum Denizi Plajı’nda bisiklet yolu ile spor aletleri ve tırmanma iplerinin bulunduğu alanlar mevcut. Ayrıca plaj içerisinde, Türkiye’nin ilk halk plaj kütüphanesi de bulunuyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Açık
    34°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç