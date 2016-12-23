Urla’da minikler eğlenerek öğreniyor

İzmir’in Urla ilçesinde, çocuklara yönelik sürekli kurslar veren belediye, okul dönemi süresinde miniklerin eğlenerek öğrenmesini sağlıyor.

Urla Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, çocuklara yönelik çalışmalar devam ediyor. Urla’nın her mahallesinde yaz ayı boyunca çocukların gelişimi için ücretsiz kurslar düzenleyen Urla Belediyesi, okul dönemi süresince de çocukların eğlenerek öğrenmesine imkan sağlıyor. Çocuklar, ders dışında gelişimlerini olumlu yönde etkileyecek olan akıl-zeka oyunları ve satranç dersleri ile buluşurken, minikler derslere yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar aynı zamanda da programlar kapsamında, mantık yürütme-mantıksal bütünleme, strateji geliştirme, planlama, görsel-uzamsal düşünme, sıra dışı düşünme, hafıza ve bellek gibi derslerde aldı.