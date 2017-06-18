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18 Haziran 2017 14:51

Urla’da Samutbaba anma etkinliği

Urla Belediyesi ve Alevi Bektaşi Federasyonu İzmir Bileşenleri işbirliğiyle 6.

Urla’da Samutbaba anma etkinliği

18 Haziran 2017 14:51

Geleneksel Urla Samutbaba anma etkinliği, Alevi Kültür Dernekleri Urla Şubesi ev sahipliğinde Samutbaba Türbesi’nde gerçekleşti.



Samutbaba anma etkinliğine Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Alevi Kültür Dernekleri Başkanı Doğan Demir ve yönetim kurulu, belediye meclis Üyeleri, Alevi Kültür Dernekleri Urla Şube Başkanı Hüseyin Kaymaz ve yönetim kurulu üyeleri, Alevi Kültür Dernekleri şube başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türbe, vatandaşlar tarafından ziyaret edildi, dilekler dilendi. Samutbaba Türbesi ziyareti ile başlayan etkinlik, semah erkanı deyişler, türküler ile devam etti.



Etkinlikte konuşan Alevi Kültür Dernekleri Urla Şube Başkanı Hüseyin Kaymaz, “Etkinliğimize katılan herkese ve bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Urla Belediye Başkanımız Sayın Sibel Uyar’a çok teşekkür ederim. Birliğimiz, beraberliğimiz hiçbir zaman bozulmasın. Her zaman kardeşçe yaşayalım” dedi.



Etkinliğin sonunda ise anma etkinliğine gelen vatandaşlara lokma dağıldı.




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