Urlalı çocuklara yaz kursları

Okulların tatile girmesinin ardından çocukların boş zamanlarını verimli ve eğlenceli geçirmeleri amacıyla, Urla Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü önderliğinde çocuklara kurslar verilecek.

Urlalı çocuklar bu yaz tatilinde de hem eğlenecek hem de becerilerini geliştirecek. Urla Belediyesi yaz tatilinin başlamasıyla birlikte çocuklar için yıl boyunca devam eden kursların yaz döneminin de startını verdi. Çocukları geliştirmek amacıyla düzenlenen kurslar köylerde, semt merkezlerinde ve merkezde verilecek. Çocukların bu ülkenin geleceği olduğunu ifade eden Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, “Çocuklarımızın iyi yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Yorucu bir eğitim-öğretim yılını geride bıraktılar. Yaz tatillerini hem eğlenceli hem de verimli geçirmeleri adına bir çok kurs açtık. İstiyoruz ki çocuklarımız kendilerine güvensin, kendilerini geliştirsinler, özgüvenleri yüksek olsun” dedi.

Urla’da spor kursları

Urla’da 7 yaş üzeri çocuklar için spor branşlarında ücretsiz kurslar açıldı. Çocuklar için futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, jimnastik, okçuluk, badminton ve hentbol branşlarında ücretsiz kurs kayıtları başladı. Deneyimli eğitmenler tarafından verilecek kurslara 470 öğrenci kayıt yaptırdı.

Urla’da çocuklar için zeka ve el becerisini artıran kurslar

Urla Belediyesi sadece spor branşlarında kurslar açmayacak. Ayrıca çocukların el ve zeka becerilerini artıran kurslar da yaz boyunca açık olacak. Çocuklar için yaz boyunca satranç, el sanatları, akıl ve zeka oyunları, seramik, resim, İngilizce, matematik branşlarında kurslar verilecek.

Geçen yıl toplam 370 çocuğun yararlandığı kurslarda çocuklar keyifli günler geçirmişti.