Urlalı kadınlar şiddete karşı yürüdü

Kadınları yalnız bırakmayan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, “Kurtuluş yok, ya hep beraber ya hiç birimiz” dedi.

Hep bir ağızdan “Şiddete Hayır” diyen kadınlar Urla Atatürk Kültür Merkezi önünde buluşup, Cumhuriyet Meydanı’na yürüdüler. “Şiddetin Cinsiyeti Yoktur”, “Şiddete Karşı Kadın Erkek El Ele” sloganlarıyla Urla Sanat Sokağı’ndan ilerleyen kadınlara esnaflar, kadınlar ve erkekler alkışlarla destek oldular.

"Bu sadece kadın değil toplum meselesidir"

Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı’nda açıklama yapan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar; “Buraya gelen kadın dostu erkek arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu iş sadece kadın meselesi değil. Bu iş toplum meselesidir. Bu iş bir aile bilince meselesidir” dedi. Uyar konuşmasına şöyle devam etti:

“Aileyi en baştan itibaren eğitmediğiniz zaman toplumsal cinsiyet eşitliğini aile içerisinde bireye vermediğiniz anlamda hiç birşey olmaz. Siz, oğlum otur ablan sana su getirsin dediğinizden itibaren, aile içerisinde ayrımcılıklar zaten başlamış olur. Çoğu zaman aile arasında da şiddetler var. Baktığımız zaman kadın kadına da şiddet uyguluyor. Bugün çok önemli bir gün. Farkındalık yaratıyoruz. Başkanlığa geldiğimde ilk olarak Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzü kurduk. Burada çocuklarımızı, kadınlarımızı eğitiyoruz. Bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Urla’da çok güzel şeyler oluyor. Ve bunu tüm Sivil Toplum Kuruluşları beraber yapıyor. Neyle yapıyorlar bunu? ‘Sevgi’ ile yapıyorlar. Sevginin olmadığı bir yerde, bırakınız kadına şiddeti, doğaya, hayvana, insanlığa yayılır bu şiddet. Her şey bir insanı sevmekler başlar. İnşallah şiddeti en aza indirdiğimiz günlerde buluşmak ümidiyle herkese teşekkür ederim.”

Urla Kent Konseyi Başkan Prof. Dr. Canan Balkır ise “Bu sabah televizyonu açınca yine şiddet olayıyla karşılaştım. Sadece biz kadınlar şiddet altında değiliz. Erkekler, çocuklar , hayvanlar ve doğa da şiddet altında. Dünyada 195 tane anayasa varmış. Ve bu anayasaların hepsinde kadını şiddete karşı koruma var. Ama maalesef hiçbiri de başarılı olamıyormuş. Demek ki bu olay farklı bir şey. Peki nedir o farklılık. Sevgi eksikliğidir. Belediyemizle birlikte Urla’da bir sevgi çemberi oluşturalım dedik. Hiç olmaza Urlamız’da böyle kötü olaylar olmasın dedik. İyi ki böyle bir Belediye Başkanımız var. Her zaman her yerde yanımızda. İyi ki kadınlarımız bugün burada” şeklinde konuştu.

Konuşmalar sırasında kürsüye gelen 82 yaşındaki Nurdan Bağcı, “Niye kadınlara şiddet uyguluyorlar. Neden kadınları öldürüyorlar. Kadınların suçu yok. Büyüğü de, küçüğü de doğru yolu seçerler. İyiye gitmeye çalışıyorlar. Kadınları dövünce ellerine ne geçiyor ben anlayamıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından tüm kadınlar ve onlara destek veren erkekler el ele tutuşup sevgi çemberi oluşturdu.