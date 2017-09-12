Urla’nın kurtuluş günü coşkuyla kutlandı

yıl dönümünü kutladı. Belediye Başkanı Sibel Uyar, "Urla, Batı Anadolu’da Kuva-yi Milliye ruhunun doğduğu kent olma şerefine de sahip olmuş çok özel bir ilçedir. Bizler küllerinden yeniden doğmuş bir neslin çocuklarıyız. Ve 95 yıldır olduğu gibi; ne pahasına olursa olsun demokrasinin bayraktarı olmaya devam edeceğiz" dedi.

Urla’nın Kurtuluş Törenleri Tarihi Mermerli Çeşme’den Cumhuriyet Alanı’na gerçekleşen Kortej Yürüyüşü ile başladı. Törene Kaymakam Vekili ve Seferihisar Kaymakamı İlhan Abay, Belediye Başkanı Sibel Uyar, CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, Garnizon Komutanı Albay Erol Çevik, İYTE Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay Çelik ile Siyasi Parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları yöneticiler katıldı. Halkın büyük ilgi gösterdiği kurtuluş törenlerinde Büyükşehir Belediye Bandosu İzmir Marşı ve çeşitli marşlar çaldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende Atatürk Anıtı’na çelenkler konuldu. Belediye Başkanı Sibel Uyar törende günün önemini belirten konuşmasını yaptı ve "Kurtuluş"u anlattı.

Hasan Tahsin ve sonrası

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığının tehlikeye girdiği dönemlerde 15 Mayıs 1919’da İzmir’de ilk kurşunun Şehit Gazeteci Hasan Tahsin tarafından atılarak kurtuluş ateşinin yakıldığını belirterek, "Ve 19 Mayıs 1919’da başladı Kurtuluş Savaşı, mavi gözlü devin Samsuna çıkışıyla, genelgeler yayınlandı, kongreler düzenlendi, mitingler yapıldı. Tüm Anadolu’ya yayıldı bağımsızlık ateşi. Halk tek yürek oldu" dedi.

26 Ağustos 1922’yi gösterdiğinde Kocatepe’den Mustafa Kemal Paşa’nın "İlk Hedefiniz Akdeniz’dir ileri" haykırışını anımsatan Uyar, "9 Eylül 1922’de Konak Meydanı’ndaki Hükümet Konağı’na çekilen Türk Bayrağı milli mücadelemizin zaferle taçlanacağının habercisiydi. Türk askeri durmadı. Adım adım ilerledi ve 3 gün sonra 12 Eylül’de Urla’mız da özgürlüğüne kavuştu" diye konuştu.

Özgürlüklerin kenti Urla

Urla’nın, binlerce yıl boyunca farklı uygarlıklara ev sahipliği yaptığını, ticaretin ve kültürün beşiği olduğunu da söyleyen Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar konuşmasına şöyle devam etti: "Urla, Batı Anadolu’da Kuva-yi Milliye ruhunun doğduğu kent olma şerefine de sahip olmuş çok özel bir ilçedir. Öyle ki; Hasan Tahsin’in düşmana attığı o ilk kurşunun ardından 1 gün sonra 16 Mayıs 1919 tarihinde, işgalin 2. gününde Urla’da yaşayan kalabalık Rum halkının köylere saldırması, Alay Komutanı Yarbay Kazım Bey’in elinde yalnızca 18 askerin bulunması, Vatansever Urla halkının kasabadaki cephaneliğe el koymasına ve 120 kişilik milis kuvveti oluşturmasını sağlamıştır. Ve böylelikle “Batı Anadolu’da ilk Kuva’yi Milliye’nin Urla’da doğuşu” tarihe yazılmıştır."

Cumhuriyet’i koruyacağız

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Türk Kurtuluş Savaşı’nın, bir milletin onurunu, şerefini, namusunu ve en önemlisi bağımsızlığını kanının son damlasına kadar koruduğunu dünyaya gösteren emsalsiz bir destan olduğunun altını çizdi. Uyar, sözlerini şöyle tamamladı: "Bizler küllerinden yeniden doğmuş bir neslin çocuklarıyız. Ve 95 yıldır olduğu gibi ne pahasına olursa olsun demokrasinin bayraktarı olmaya devam edeceğiz. Hoşgörünün ve çağdaşlığın merkezi olan bu coğrafyada özgürlük şarkıları bundan sonra da hiç susmayacak. Çünkü İzmir, çünkü Urla aydınlık bir geleceğin temsilcisidir. Çünkü bu kent gerçeği konuşmaktan asla korkmayan insanların yuvasıdır. Çünkü bu topraklardaki insanlar bilirler ki; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Çünkü hepimiz biliyoruz ki; Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm ve çöküş vardır. Özgürlüğün de, eşitliğin de, adaletin de, hukukun da dayanak noktası ulusal egemenliktir. Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir. Bizlere onurlu gelecek, gurur veren bir mazi bırakan, Laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetini emanet eden Başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Milli mücadelede Urla’yı düşmana teslim etmeyen Yarbay Kazım Bey’e, Yüzbaşı Kemal’e, Onbaşı Baki’ye, Çolak İbrahim’e, Sabri Yılmaz’a ve daha ismini bilmediğimiz ama kahramanlıklarıyla destanlar yazdıran Urlalı yiğitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, Milli mücadele ateşinin ilk kıvılcımının yandığı Urla’mızın Kurtuluşunun 95. Yıl dönümünü sevgi ve saygılarımla kutluyorum. Bizler, kahraman ninelerimizin, yiğit dedelerimizin, ulu önderimiz Mustafa Kemalimizin ülkeyi emanet ettiği Urlalılarız. Birinci vazifemiz, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetimizin ve istikbalimizin yegâne temeli budur. Bu temel bizim en kıymetli hazinemizdir. Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur."

Şehitlikteki tören

Urla’nın kurtuluşu Yıldıztepe Şehitliği’ndeki törenle devam etti. Kaymakam Vekili ve Seferihisar Kaymakamı İlhan Abay, Belediye Başkanı Sibel Uyar, Garnizon Komutanı Albay Erol Çevik Şehitlik’e çelenk koydu. Askerlerin Saygı atışı ve Şehitliğin gezilmesiyle buradaki tören de sona erdi.

Urla’nın Kurtuluş Günü törenleri akşam Tanju Okan adına Hakan Çeken Kültür Merkezi’nde düzenlenen Pop Müzik Beste Yarışması ile devam edecek.