Urla’ya bir ödül de Tarihi Kentler Birliği’nden

Urla Belediyesi’nin “Samut Baba Türbesi Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi” Projesi Tarih ve kültür mirasının korunması konusunda Başarı ödülü aldı. Ödülü Antalya’da törenle alan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, “Urla’daki doğal alanlar kadar tarihi dokunun korunması, onarımı ve düzenlemesi için çabalarımız sürecek” dedi.

Antalya’daki YAPEX Restorasyon Fuarı’na katılan Urla Belediyesi Tarihi Malgaca Pazarı başta olmak üzere kentteki önemli dokuların tanıtımını standında başarı ile gerçekleştirdi. 143 projenin katıldığı yarışmada Büyük Ödül ve Jüri Özel Ödülü, Proje, Uygulama, Süreklilik ve Başarı kategorilerinde proje ve uygulamalar değerlendirildi. 69 belediyeden toplam 143 proje sunduğu yarışmada, TKB’nin mimarlık, şehircilik, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk ve kent yönetimi alanlarındaki uzmanlardan oluşan Danışma Kurulu Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’nün yanı sıra, 2 Jüri Özel Ödülü, 8 Proje, 8 Uygulama ve 8 Süreklilik, 42 Başyarı ödülü verdi.

Urla Belediyesi geçen yıl düzenlemesini yaptığı Samut Baba Türbesi Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi ile ödüle layık görüldü. Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, kentte Tekel Binası olarak bilinen Artidi Köşkü’nün de restorasyonunun kısa sürede tamamlanacağını hatırlattı, “Urla tarihi ile de çok önemli bir merkez. Bu nedenle tarihimizi koruma konusunda da yatırımlarımız sürüyor. Samut Baba çalışmamızın ödül alması da bizi mutlu etti. Başta Çevre ve Kültürel Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (Çekül) Başkanı Prof. Dr. Sayın Metin Sözen hocama, jüri üyelerine ve organizasyona katkısı olan, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.