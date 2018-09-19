Üroloji doktorlarına yeni yöntemler anlatıldı

Prostat tedavisindeki büyük prostatlarda altın standart olarak kabul edilen HOLEP kapalı ameliyat yönteminin anlatıldığı bilimsel toplantıda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen üroloji doktorları, Medical Park İzmir Hastanesinde canlı cerrahi operasyonlarla bilgilendirildi.

Son 10 yılda tüm Avrupa ülkeleri ve Amerika'da yaygın olarak kullanılan HOLEP yöntemi, büyük prostatlı hastaların tedavisinde yeni altın standart olarak kabul ediliyor. Ülkemizde yeni kullanılmaya başlanan bu yöntemin üroloji doktorları tarafından daha da yaygın kullanılması ve prostat büyümesindeki güncel tedavilerinden haberdar olmaları için Medical Park İzmir Hastanesinde bilimsel üroloji toplantısı düzenlendi.

Doç. Dr. Murat Arslan yönetiminde Ata Salonunda gerçekleşen toplantıya İstanbul, Ankara, Aydın, Denizli, Balıkesir gibi illerde görev yapan üroloji doktorları katıldı. Türkiye'de üroloji alanında tecrübeli hocaların konuşmalar yaptığı toplantıda canlı cerrahiler üzerinden HOLEP yöntemi ve yeni gelişmeler anlatıldı. Yaklaşık 8 saat süren ve 40 kişinin katıldığı toplantının ardından katılımcılara sertifika verildi.

“Daha da yaygınlaşmalı”

Prostat tedavilerindeki gelişmelerin anlatıldığı toplantıyla ilgili konuşan Doç. Dr. Murat Arslan, “Prostat büyümelerinde güncel tedavi protokollerini tartıştık. Buradaki amaç dünyada uygulanan prostat tedavilerinde özellikle cerrahi tekniklerdeki gelişmeleri meslektaşlarımız ile paylaşmaktı. Paylaşımda canlı cerrahiler yaparak, güncel literatür kullanarak ve Avrupa Üroloji Derneği'nin kılavuzları eşliğinde bilimsel bir toplantı düzenledik. Toplantının içeriğindeki canlı cerrahilerde de şu an dünyada oldukça yaygın olarak kullanılan HOLEP yöntemini kullandık. İstanbul, Ankara, Denizli, Aydın Balıkesir gibi Türkiye'nin birçok ilinden gelen doktorların katıldığı bilimsel düzeyi çok yüksek olan bir toplantı gerçekleştirdik. Umarım bu tarz toplantılar daha da yaygınlaşır ve üroloji doktorları son gelişmelerden haberdar olup prostat hastalarına daha güncel tedavi seçenekleri sunabilirler” dedi.