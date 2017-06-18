Üstün Lezzet ödüllü Maraş dondurması İzmir’de tanıtıldı

“Maraşım ile Ramazan Şenliği” adlı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Golf Dondurma’nın “Maraşım ile Ramazan Şenliği” adı altında düzenlediği etkinlik Bornova Büyük Park’ta yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte yapılan çeşitli aktiviteler ve yarışmalarla vatandaşlara keyifli bir Ramazan akşamı yaşatıldı. Kahramanmaraş’ın keçi sütünden yapılan geleneksel dondurması ‘Maraşım’, vatandaşlara baş rollerini Kemal Sunal, Şener Şen ve Halit Akçatepe gibi Türk sinemasının unutulmaz yıldızlarının oynadığı “Süt Kardeşler” filmi gösterimiyle dağıtıldı.

‘Maraşım dondurmasının tadını keçi sütü ve Ahir Dağları’ndan gelen sahlepten aldığını söyleyen Golf Pazarlama Müdürü Özge Şahin, amaçlarının dondurmasının özelliklerini halkla buluşturmak olduğunu belirtti. Şahin, “Maraşım dondurması olarak önce İstanbul’da, sonra Ankara’da, şimdi de İzmir’de Ramazan şenlikleri gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra haftaya Bursa’da, ondan sonraki haftada bayramın 2’nci günü Bodrum’da büyük bir Ramazan şenliğimiz olacak. Bizim buradaki amacımız Maraşım dondurmasının özelliklerini halkla buluşturmak. Tanıtımlar yapmak, oyunlar oynayarak Maraşım dondurmasının özelliklerini ön plana çıkarmak. Maraşım markası, Golf olarak bizim gurur duyduğumuz bir marka. Çünkü özellikleriyle tüketicisiyle buluşması gereken bir marka. Maraşım dondurması içindeki keçi sütüyle, geleneksel üretim tekniğiyle, Maraş’ta üretilen tüm ürünleriyle aslında yediden yetmişe geniş bir ürün çeşitliliği sunuyor. Bir diğer özelliği ise lezzeti. Lezzeti de hem kıvamından geliyor hem de Ahir Dağları’ndan gelen sahlepinden geliyor” dedi.

"Egeli Maraşım’ı seviyor"

Egeliler’in Maraş dondurmasını severek yediğini ifade eden Golf Ege Bölge Müdürü Mehmet Ali Fırat ise, Egeliler’in Maraşım dondurmasını sevmesinin en büyük nedeninin keçi sütü olduğunu söyledi. Fırat, “Biliyorsunuz yüzde yüz keçi sütünden yapılıyor olması onu tercih ettiriyor. Gerçek bir Maraş dondurması olduğu için çocukların da tüketmesi gereken ve kemik gelişimine faydalı bir dondurma. Yüzde yüz Maraş olması için de Maraş’ta bir fabrika kurduk. Oranın sahlepi ve keçi sütüyle yapılıyor, bu yüzden severek tüketiyor insanlar. Özellikle Ege bu konuda damak tadına düşkündür ve onlar da beğenerek tüketiyorlar” diye konuştu.

‘Maraşım’dan birbirinden güzel tatlar

Maraşım , Ramazan’a özel olarak dondurmasını tatlı ile yemeyi seven vatandaşlar için irmik tatlısı, ayva tatlısı, kabak tatlısı, ekmek kadayıfı ve tel kadayıf gibi geleneksel tatlar hazırladı. Bu enfes tatlılar, muhteşem Maraşım sade dondurma ile daha da lezzetlenerek tüketiciyle buluştu. Türkiye’nin farklı illerinde gerçekleşen “Maraşım ile Ramazan Şenlikleri”, 24 Haziran Cumartesi Bursa Kent Meydanı ve 26 Haziran Pazartesi Bodrum İskele Meydanı’nda devam edecek. Ramazan Şenlikleri’nde Maraşım katılımcılara eğlenceli bir akşam yaşatırken, aynı zamanda beğeniye sunduğu yeni ürünlerinden irmik tatlılı sade dondurma ikramı ile de tüm aile bireylerinin gönüllerini bir kez daha fethedecek.