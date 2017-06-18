Üstün lezzet ödüllü Maraş dondurması İzmir’de tanıtıldı

“Maraşım ile Ramazan Şenliği” adı altında düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Golf Dondurma’nın “Maraşım ile Ramazan Şenliği” adı altında düzenlediği etkinlik Bornova Büyük Park’ta yapıldı. Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte, yapılan çeşitli aktiviteler, yarışmalar ve sınırsız Maraşım ikramı ile vatandaşlara keyifli bir ramazan akşamı yaşatıldı. Kahramanmaraş’ın keçi sütünden yapılan geleneksel dondurması ‘Maraşım’ vatandaşlara, baş rollerini Kemal Sunal, Şener Şen ve Halit Akçatepe gibi Türk sinemasının unutulmaz yıldızlarının oynadığı “Süt Kardeşler” filmi, gösterimiyle dağıtılmaya başlandı. Maraşım dondurmasının tadını keçi sütü ve Ahir Dağlarından gelen sahlepten aldığını söyleyen Golf Pazarlama Müdürü Özge Şahin, amaçlarının Maraş dondurmasının özelliklerini halkla buluşturmak ve hak ettiği yere taşımak olduğunu söyledi. Şahin, “Maraşım markası olarak önce İstanbul’da, sonra Ankara’da, şimdi de İzmir’de ramazan şenlikleri gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra haftaya Bursa’da, ondan sonraki haftada bayramın 2’nci günü Bodrum’da büyük bir ramazan şenliğimiz olacak. Bizim buradaki amacımız Maraşım dondurmasının özelliklerini halkla buluşturmak. Tanıtımlar yapmak, oyunlar oynayarak Maraşım dondurmasının özelliklerini ön plana çıkarmak. Maraşım markası, Golf olarak bizim gurur duyduğumuz bir marka. Çünkü özellikleriyle tüketicisiyle buluşması gereken bir marka. Maraşım dondurması içindeki keçi sütüyle, geleneksel üretim tekniğiyle, Maraş’ta üretilen tüm ürünleriyle aslında yediden yetmişe geniş bir ürün çeşitliliği sunuyor. Bir diğer özelliği ise lezzeti. Lezzeti de hem kıvamından geliyor hem de Ahir Dağlarından gelen sahlepten geliyor” dedi.

Egeli Maraşım’ı seviyor

Egelilerin Maraş dondurmasını severek yediğini ifade eden Golf Ege Bölge Müdürü Mehmet Ali Fırat ise Egelilerin Maraşım dondurmasını sevmesinin en büyük nedeninin keçi sütü olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Biliyorsunuz yüksek keçi sütünden yapılıyor olması, Maraşım’ı tercih ettiriyor. Gerçek bir Maraş dondurması olduğu için çocukların da tüketmesi gereken ve kemik gelişimine faydalı bir dondurma. Yüzde yüz Maraş dondurması olması için de Maraş’ta bir fabrika kurduk. Oranın sahlepi ve keçi sütüyle yapılıyor bu yüzden severek tüketiyor insanlar. Özellikle Ege bu konuda damak tadına düşkündür ve onlar da beğenerek tüketiyorlar.”

‘Maraşım’dan birbirinden güzel tatlar

Maraşım, ramazana özel olarak, dondurmasını tatlıyla yemeyi seven vatandaşlar için geleneksel tatlar hazırladı: İrmik Tatlısı, Ayva Tatlısı, Kabak Tatlısı, Ekmek Kadayıfı ve Tel Kadayıf. Bu enfes tatlılar, muhteşem Maraşım Sade dondurma ile daha da lezzetlenerek tüketiciyle buluştu. Türkiye’nin farklı illerinde gerçekleşen “Maraşım ile Ramazan Şenlikleri” 24 Haziran Cumartesi Bursa Kent Meydanı ve 26 Haziran Pazartesi Bodrum İskele Meydanı’nda devam edecek. Ramazan Şenlikleri’nde Maraşım, katılımcılara eğlenceli bir akşam yaşatırken aynı zamanda, beğeniye sunduğu yeni ürünlerinden Maraşım İrmik Tatlılı Sade Dondurma ve kornetten kaba birçok çeşidi ikramı ile de tüm aile bireylerinin gönüllerini bir kez daha fethedecek.