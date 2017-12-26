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26 Aralık 2017 09:58

Uygulamalı laparoskopik kursu İzmir’de

Medical Park İzmir Hastanesinde laparoskopik (kapalı) böbrek cerrahisi ameliyatlarının ülkemizde yaygınlaşması için eğitim verildi.

Uygulamalı laparoskopik kursu İzmir’de

26 Aralık 2017 09:58


Doç. Dr. Murat Arslan yönetiminde 2 gün süren laparoskopik kursunda ilk önce teorik anlamda daha sonra ise training box denilen alıştırma kutularında eğitim verildi. Bu eğitimlerden sonra ürolog hekimler canlı ameliyatlara girerek süreci tamamladı.


Laparoskopik böbrek cerrahisinin küçük deliklerden girilerek yapıldığını belirten Medical Park İzmir Hastanesi Üroloji uzmanı Doç. Dr. Murat Arslan, “Bu kursun içeriği böbrek ile ilgili olan ürolojik ameliyatların açık değil de kapalı şekilde yapılabilmesidir. Çünkü açık ameliyatlarda böbrek yan tarafta ve sırt bölgesinde olduğu için çok büyük kesiler yapılması gerekiyor. Laparoskopik yöntemlerle ameliyat yaptığımız zaman bunlar 3 tane küçük delikten girip hiç kesmeden, büyük kesiler oluşturmadan ameliyatları yapabiliyoruz. Örneğin böbreğinde tümör kanseri olan bir hastanın bu yöntemle o kanser dokusu çıkartıldı. Bugün de 3,5 yaşındaki bir çocukta pyeloplasti dediğimiz böbreğin çıkışındaki darlığın düzeltilmesi ameliyatı vardı. Bunlar esasında hep büyük ameliyatlardır. Bunları yine aynı şekilde büyük ameliyat yapar gibi küçük deliklerden girerek hastanın ameliyattan sonra konforlu bir şekilde iyileşmesini ve kozmetik olarak da büyük kesi izi olmadan normal şekilde iyileşmesini sağlıyoruz” dedi.



“Ürologlar bu konuda eksik”


Üroloji hekimlerinin Türkiye’de laparoskopik cerrahi hakkında çok eksiği olduğunu söyleyen Arslan, “Ülkemizde ürologlar eğitimlerini bu konuda tamamlamış değil. Asistanlık dönemlerinde aldıkları üroloji eğitimi içinde laparoskopik cerrahi eksik kalmıştır. Bundan dolayı da uzman olmuş, periferde, büyük hastanelerde çalışan üroloji hekimleri laparoskopik cerrahi yapamıyor. Yapamadıkları için hep açık cerrahi yapıyorlar. Esasında bu laparoskopik ameliyatların tüm üroloji hekimlerinin yapması gerekiyor. Bu yüzden biz de bu bilginin paylaşımı açısından ve onlara yardımcı olmak, eğitim vermek için bu ameliyatların nasıl yapıldığını, yapıldığı zaman neler yaşandığını, komplikasyonlarıyla, konularıyla birlikte bir eğitim veriyoruz. Sonrasında training box dediğimiz kutularda onları çalıştırıyoruz. Sonra da onlarla birlikte ameliyata girip canlı hastalarda nasıl ameliyat yapmamız gerektiğini gösteriyoruz” diye konuştu.


Türkiye’nin üroloji alanında daha iyi noktalara gelebilmesi için bu kursu vermeye başladıklarını dile getiren Arslan, “Biz bunun için Amerika’da Almanya’da yıllarca eğitimler gördük. Şimdi de ülkemizde yapıyoruz ve beraber çalıştığımız doktor arkadaşlarımızla da paylaşıyoruz. Bir de kurslarla bizimle çalışmasalar da laparoskopik cerrahi ile ilgilenen üroloji hekimlerine gönülden destek olarak eğitimlerini veriyoruz. Kurs sonunda da sertifika veriyoruz. Bu sertifikasyonda da üroloji doktorlarımız bir noktada ameliyatlara başlıyorlar” dedi.




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