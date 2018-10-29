Uyurken istemsiz alta kaçırmaya karşı 'Uyku Cihazı'na Türkiye birinciliği

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Mezunu Nektar Ege Altıntoprak'ın, çocukların uykularında istemsizce alta kaçırmalarına karşı geliştirdiği akıllı alarm ve ayak bileklik tasarımı, “Falling Walls Lab” adlı yarışmada Türkiye birincisi oldu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Mezunu Nektar Ege Altıntoprak, çocukların uykularında istemsizce alta kaçırmalarına karşı geliştirdiği akıllı alarm ve ayak bileklik tasarımı yaptı. Altıntoprak, daha sonrada bu tasarımla Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) tarafından yapılan “Falling Walls Lab” adlı yarışmaya katıldı. 8-12 yaş arasındaki çocukların gece uykuda istemsiz altına kaçırma riskine karşı akıllı alarm ile ayak bilekliğinden oluşan 'Moon' adlı 'uyku cihazı' tasarımı ödül getirdi. Nektar Ege Altıntoprak, bu tasarımla Türkiye birincisi oldu.

İEÜ Psikoloji Bölümünden de çift anadal yapan Altıntoprak, çocukların konforlu uyku almalarını sağlamak amacıyla geliştirdiği bileklik ve alarm sisteminin ödül almasından çok mutlu olduğunu belirtti.

Yarışmanın finali Berlin'de

Altıntoprak, "Gece alta kaçırma problemi, çocuklukta oldukça sık rastlanan bir şikâyet. Bu durum çocukların psikolojik ve sosyal alanlarda sıkıntılar çekmesine neden olabiliyor. Moon'u, 8-12 yaş arasındaki çocukların istemsiz idrar kaçırma problemlerinin çözümüne yardımcı olmak ve sağlıklı uyku uyumalarını sağlamak için tasarladım. Ayak bilekliğinin, ilk bir haftalık kullanımında cihaz, çocuğun altına kaçırmadan önceki hareketlerini, fiziksel durumunu, kasların kasılmasını, terlemesini kontrol ediyor. Altına kaçırdığı zamanki uyku fazını, saatleri ve daha birçok veriyi topluyor" dedi.

Cihazın kişiye; özel koku, ses, titreşim ve ışık içeren farklı uyarılar verdiğini ve çocuğun uyanmasını sağladığını kaydeden Altıntoprak, çalışmasının Türkiye birinciliğini kazanmasının ardından Berlin'de yapılacak finallerde yarışacağını söyledi.