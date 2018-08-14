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14 Ağustos 2018 05:45

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç metrelerce yükseklikten düştü

İzmir’in Konak ilçesinde, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir kişi, köprüden düşerek ağır yaralandı.

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç metrelerce yükseklikten düştü

14 Ağustos 2018 05:45



Olay, bugün saat 04.00 sıralarında Küçükada Mahallesi 2232 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde kullanan 17 yaşındaki M.Ö., uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu sırada yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki köprüden aşağıya düştü. Beton zemine düşerek ağır yaralanan genç, yardım çığlıkları atmaya başladı. Bu sırada devriye atan bekçiler, gencin sesini duyarak olay yerine intikal etti. Bekçilerin durumu bildirilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kısa bir süre içerisinde olay yerine gelen 112 ekipleri, gence ilk müdahalede bulundu. Yüksekten düşme sonucu ayağı kırılan ve başından yaralanan M.Ö. ambulans ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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